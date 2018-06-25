Bozdağ, canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "YSK ile Anadolu Ajansının verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansının doğru, dürüst ve güvenilir habercilik yaptığının göstergesidir." dedi. Bozdağ, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına dikkati çeken Bozdağ, Erdoğan'ın kendisine oy verenlere ve oy vermeyenlere teşekkür ettiğini, kazanının Türkiye, demokrasi, Türk milleti olduğunun altını çizdiğini dile getirdi. "Cumhurbaşkanımız, Türk milletinin tamamının cumhurbaşkanıdır." diyen Bozdağ, bu durumun, bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Bozdağ, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanının partili olması artık anayasa gereğidir. Partili olması onun görevini tarafsız yapmayacağı anlamını taşımız. Çünkü Sayın İnce kazansaydı o da partili bir cumhurbaşkanı olacaktı. Çünkü o da CHP'nin bir üyesi. Sistem bu. Onun için partili olmak, görevini tarafsız ve bağımsız yapmaya engel değildir. Başbakan parlamenter sistemde aynı zamanda partinin genel başkanı değil mi, bir partinin üyesi değil mi? Başbakanlık yaparken görevini tarafsız yapacağını kabul ediyoruz, bakanların görevlerini tarafsız yapacağını kabul ediyoruz da cumhurbaşkanının görevini tarafsız yapacağını niye kabul etmiyoruz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini tarafsız yaptığını, bundan sonra da tarafsız yapacağını vurgulayan Bozdağ, "Ama siyasi tartışmalarda cumhurbaşkanı, bir partinin, bir siyasal politikanın savunucusu olduğu için elbette oralarda siyasi tartışmalarda kendi siyasal duruşunu ortaya koyacaktır." dedi. "Cumhurbaşkanının tarafsızlığının", halka dönük devlet hizmetlerinde, devlet görevlerinde, anayasadaki yemin ve görevlerindeki tarafsızlığından bahsettiğine işaret eden Bozdağ,"O nedenle cumhurbaşkanımız, anayasamıza uygun şekilde görevlerinde bugüne kadar tarafsız davranmıştır, bundan sonra da davranacaktır. Milletimizi kucaklamıştır, kucaklamaya devam edecektir. Bizim getirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, esasında bütün adaylara milleti kucaklamayı emrediyor. Yüzde 50 artı 1 oyla seçilen bir cumhurbaşkanı milleti dışlayabilir mi? Bundan sonra hiçbir cumhurbaşkanı adayı sadece kendi tabanına dönük siyaset yaparak Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı olamaz. Herkesin alanı genişletmesi, başka seçmen tabanlarından da oy alacak bir dili, üslubu, politikayı geliştirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Diktatörlük, tek adamlık, bunlar iftira şeyler." diyen Bozdağ, şu anda parlamentonun gücünün ortada olduğunu, anayasa ve yasalarda da cumhurbaşkanının yapacağı şeylerin belli olduğunu söyledi. Parlamentonun yasama ve denetim faaliyetine etkin bir şekilde bundan sonra da devam edeceğine dikkati çeken Bozdağ, "O yüzden Türkiye'de bu sistem, demokrasiyi, milletin iradesiyle güvence altına alan bir sistem. Tek adamlığa izin vermeyen bir sistemdir. Yürütmede tek başlılığı getiriyor ama tek adamlığa izin vermiyor. Yüzde 50 artı 1'in oyunu alan tek adamlık yapabilir mi? Şu anda yüzde 52,5'in üzerinde oy almış Sayın Cumhurbaşkanı. Bu milletin tamamını kucaklamasa bu oyu alabilir miydi?" şeklinde konuştu. - "Bence çok yanlış başladı" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TRT ve Anadolu Ajansına (AA) dönük söylemlerinin aktarılmasının ardından, bugün de İnce'nin, basın toplantısı salonundan TRT ekibini çıkartmasına ilişkin soruya Bozdağ, şu karşılığı verdi: "Muharrem İnce, seçim sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra ilk açıklamasını bugün yaptı. Yaptığı ilk iş, ilk basın toplantısında TRT temsilcilerini kovmak oldu. Bence çok yanlış başladı. Orada TRT temsilcilerini kovmasa, onun yerine madem demokrat, demokrat davransa, 'Siz böyle yaptınız ama ben bunları aldım' dese, başka bir başlangıç yapsa, kendisi için daha iyi olurdu. Ama maalesef Sayın İnce, her zaman olduğu gibi burada da demokrat bir tutum takınmamıştır. TRT'yi bütün dünyanın da takip ettiği, yabancı basın mensuplarının olduğu bir ortamda maalesef basın toplantısından kovmuştur. Bu demokrat bir tutum mudur? Basın hürriyetine, ifade hürriyetine saygı duyan bir yaklaşım mıdır? Değil."

- "Anadolu Ajansı doğru olmayan bir bilgi paylaştı mı?" İnce'nin, AA'ya dönük tavrının da aynı şekilde olduğuna işaret eden Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Anadolu Ajansı haberciliği, doğru ve güvenilir bir haberciliktir. Seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı geçmiş. Beş seçimdir sürekli sonuçları veriyor. Araziden aldığı sandık sonuçlarına göre veriyor, ıslak imzalı tutanaklara göre veriyor. Bugüne kadar verdiği sonuçlardan eksik bir şey çıkmadığı gibi yanlış bir şey de çıkmadı. Şu anda Anadolu Ajansının cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi sonucuna dair verdiği haberlerin, bilgilerin hangisi eksik çıktı, hangisi yanlış çıktı? Doğru olmayan bir bilgi paylaştı mı? Yok. Bütün bu seçim sonuçları YSK ile Anadolu Ajansı'nın verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansının doğru, dürüst ve güvenilir bir habercilik yaptığının göstergesidir." Bekir Bozdağ, CHP'de, "her seçim öncesi seçim sonuçlarını ya halka yıkan, ya sandıktaki görevlilere yıkan, ya YSK'ye yıkan, ya başkanlarına yıkan yanlış bir yaklaşımının, böyle bir hastalığın bulunduğunu" belirtti.

CHP'nin önce bu yaklaşımı değiştirmesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Şimdi yine seçimden önce seçim sonuçları olumsuz çıkarsa bir bahane uydurma gayreti olarak biz hep bunu gördük. Anadolu Ajansını, YSK'yi tehdit ettiler. Ama Sayın İnce, tabii bu konuda da şaşırtıcı davrandı, seçim sonuçları açıklandıktan sonra onu kabul ederek, bu gerekçeye sığınmadı." diye konuştu. - Bedelli askerlik Bedelli askerlik konusunun ne zaman gündeme geleceğinin sorulması üzerine Bozdağ, bunun takvimini tam söyleme imkanının olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Şu anda cumhurbaşkanımızın ve vekillerin yemin ederek göreve başlamaları gerekiyor. Parlamento göreve başlayacak ve parlamentoda seçimden yeni çıktığı için muhtemeldir ki, parlamento 1 Ekim'e kadar ara verecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla Ekim'den sonra toplanacak. Bedelli askerlikle ilgili konu ancak ekimden sonraki süreçte gündeme gelebilir. Bu konu, KHK ile düzenlenecek bir konu değil. Kaldı ki hükümetin çıkarma yetkisi olan KHK, sadece anayasayla değişen hükümet sistemine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili ve sınırlıdır. Meclis sadece bu konularda KHK çıkarma yetkisi vermiştir. Onun dışında çıkaramaz. Ama Meclis açıldıktan sonra Meclis elbette bunun değerlendirmesini yapacaktır. Bizim de milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır."