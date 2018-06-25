Bozdağ, canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni hükümet sistemine uyum yasalarıyla ilgili, "Muhtemeldir ki bu hafta bu çalışmalar son kez tekrar gözden geçirilecek ve ondan sonra KHK'ler yayınlanacak." dedi.

Bozdağ, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi, soruları yanıtladı.

"Meclis'te oluşan tabloya göre, MHP'nin yeni dönemde hükümetin bazı politikalarının oluşmasında kilit rol alacağı" yorumları ile ilgili değerlendirmesi sorulan Bozdağ, "Yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın devam edeceğine ben de inanıyorum. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. 'Bu nasıl devam edecek, hangi formatta devam edecek?' Bunların hepsi esasında bundan sonraki günlerin konusu" ifadesine yer verdi.

"Bu işbirliği yerel seçimi de kapsıyor mu?" sorusuna Bozdağ, yerel seçimle ilgili bir şey söyleme imkanının olmadığını belirtti.

Bozdağ, Cumhur İttifakı'nın nasıl devam edeceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ve iki parti arasındaki görüşmeler sonrasında kararlaştırılacağını dile getirdi.