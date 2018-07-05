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Bozdağ: Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle Türkiye, yeni döneme başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle beraber Türkiye, yeni hükümet sistemiyle yeni döneme başlayacaktır.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle beraber Türkiye, yeni hükümet sistemiyle yeni döneme başlayacaktır. Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanı'mız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Türkiye, güçlü şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

Genel seçimde AK Parti'den yeniden Yozgat milletvekili seçilen Bekir Bozdağ, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Bozdağ, Yozgat Adliyesi'ne Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve partililerle birlikte geldi. Bozdağ ile beraber yine Yozgat milletvekili seçilen Yusuf Başer de mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak'tan mazbatasını alan Bozdağ, tören sonrası açıklamalarda bulundu. Parlamentoda cumartesi günü yemin töreniyle yeni döneme başlanacağını belirten Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle beraber de Türkiye, yeni hükümet sistemiyle yeni bir döneme başlayacaktır. Öncelikle yeni hükümet sistemimizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Yeni parlamentomuza, Cumhurbaşkanı'mıza gönülden başarılar diliyoruz. Türkiye’nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanı'mız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş olmanın rahatlığını Türkiye yaşıyor" diye konuştu.

'BU SİSTEM ÜLKEMİZE ÇOK ŞEY KAZANDIRACAK'

Seçim sonrası belirsizlik ve tedirginlik ortamına imkan tanınmadığını vurgulayan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonucunda AK Parti, parlamentoda tek başına çoğunlukla iktidar kurma yetkisini elde edemeyince, Türkiye'de çok büyük sorunlar olmuştu. 'Koalisyon olacak mı, olacaksa kimlerle olacak; hangi parti, hangi bakanlığı alacak?' bunlar tartışıldı ve Türkiye bununla çok uzun bir zaman kaybetti. Büyük belirsizlikler, tedirginlikler yaşandı; ama dikkat ederseniz 24 Haziran seçimleri sonrasında sonuçlar açıklandığında AK Parti parlamentonun salt çoğunluğunu elde edemedi; ama Türkiye'de bir sıkıntı var mı? Yok. Bir kriz var mı? Yok. Bir belirsizlik var mı? Yok. Hükümet kim olacak, kiminle kim koalisyon kuracak, diye bir tartışma var mı? Yok. Çünkü yeni hükumet sistemi siyasi istikrarı, güçlü iktidarı kalıcı bir şekilde sistem gereği sandıkta tayin ediyor ve bundan da ülkemiz kazanıyor. Şu anda yeni hükümet sistemimizin ilk ortaya koyduğu kazanım bu güçlü istikrar, güçlü iktidar ve bunun doğurduğu güvendir. Bu güven nedeniyle herkes seçim sonuçlarından memnundur. O nedenle de yeni dönemde inşallah bu sistem, ülkemize daha çok şey kazandıracaktır. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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