Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısı ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklama yaptı.

'Seçimler ertelensin' diyen AKPM'ye tepki gösteren Bekir Bozdağ, "Bu çağrı Türkiye'nin içişleri ve seçimlerine açık müdahaledir." dedi.

Bozdağ, "Fransa OHALde seçim yaptığında AB kriterleri, seçim güvenliği akıllarına gelmeyen, Fransaya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPMnin konu Türkiye olunca AB kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiyeye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır, çifte standarttır." diye konuştu.