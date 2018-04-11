OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu mücadelenin etkin şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. MGK yeni tavsiye kararı alır" sözleriyle sinyali verdi. MGK tavsiyede bulunacak, Bakanlar Kurulu karar alıp tezkereyi Meclis'e gönderecek. Onayı da Meclis verecek. OHAL'in 7'nci kez uzatılması bekleniyor.
SURİYE'DE YAŞANAN GERİLİM ELE ALINACAK
Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde sadece OHAL'in uzatılması yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Suriye'de kimyasal saldırı sonrası yaşanan uluslararası çaplı gerginlik, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı da ele alınacak. Münbiç konusunda ABD ile sürdürülen 3'lü mekanizma görüşmeleri ve kente yönelik olası askeri harekat da detaylı biçimde değerlendirilecek.
MGK, ÖRGÜTE YÖNELİK HAKURK BÖLGESİNDEKİ HAREKATI KONUŞACAK
MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise, Kuzey Irak'ta devam eden operasyon... Özellikle Hakurk çevresinde komandolar tarafından PKK'ya karşı yürütülen operasyon değerlendirilecek. Örgütün Sincar bölgesindeki yapılanması ile ilgili olarak Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan işbirliği masaya yatırılacak. MGK'da FETÖ ile mücadele de masada olacak. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yürütülen FETÖ operasyonlarıyla ilgili son durum konuşulacak.
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