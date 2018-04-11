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OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Olağanüstü Hal 7. kez uzatılıyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 17 Nisan'daki toplantısında konuyu görüşecek.

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu mücadelenin etkin şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. MGK yeni tavsiye kararı alır" sözleriyle sinyali verdi. MGK tavsiyede bulunacak, Bakanlar Kurulu karar alıp tezkereyi Meclis'e gönderecek. Onayı da Meclis verecek. OHAL'in 7'nci kez uzatılması bekleniyor.

SURİYE'DE YAŞANAN GERİLİM ELE ALINACAK

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde sadece OHAL'in uzatılması yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Suriye'de kimyasal saldırı sonrası yaşanan uluslararası çaplı gerginlik, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı da ele alınacak. Münbiç konusunda ABD ile sürdürülen 3'lü mekanizma görüşmeleri ve kente yönelik olası askeri harekat da detaylı biçimde değerlendirilecek.

MGK, ÖRGÜTE YÖNELİK HAKURK BÖLGESİNDEKİ HAREKATI KONUŞACAK

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise, Kuzey Irak'ta devam eden operasyon... Özellikle Hakurk çevresinde komandolar tarafından PKK'ya karşı yürütülen operasyon değerlendirilecek. Örgütün Sincar bölgesindeki yapılanması ile ilgili olarak Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan işbirliği masaya yatırılacak. MGK'da FETÖ ile mücadele de masada olacak. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yürütülen FETÖ operasyonlarıyla ilgili son durum konuşulacak.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sn. Bozdağ; OHALİ Fetöyü yok etmek için mi, yoksa Fetö AKP ye bulaşmasın diye mi uzatıyorsunuz.?
Anlaşıldı. Fetö yü AKP değil OHAL Çözecek.
elbette uzatacak gerçi uzatmasa nolur ohal yokkende bir kişinin dediği oluyordu
Ohal ekonomiyi bitiriyor
Ohal fetöden daha zararlı ekonomi ve yatırımları engelliyor
Tek kelime ile Allah..çift kelime ile belalarını versin diyorum. .
Başınıza çalınsın OHAL iniz sizin. Zaten başka türlü ülkeyi yönetemezsiniz. Canlı örneği Ekonomi yerlerde sürünüyor. Dolar akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor, vatandaşın hali perme perişan saraydaki zat 6 tane Kosovadan 3 tane FETÖ cü adını ilk kez duyduğum bir ülkeden yakalanmış getirilmiş de onunla övünüyor. Başka sermayesi kalmadı. Varsa yoksa Afrin FETÖ bunlar ucuz siyaset. Aklı başında bir vatandaş bunlara prim vermez. Kusura bakma.
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