HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bozdağ: "FETÖ/PDY'yi ilk terör örgütü kabul ve ilan eden Başbakan da Cumhurbaşkanı da lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 03:38 | Son Güncelleme

Bozdağ: "FETÖ/PDY'yi ilk terör örgütü kabul ve ilan eden Başbakan da Cumhurbaşkanı da lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."


PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölüBurdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü
GÜNCELLEME - Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesiGÜNCELLEME - Denizli'deki kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.