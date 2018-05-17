Volkan Reçber yakalandı!
Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı
Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Okuyucu Yorumları 0 yorum