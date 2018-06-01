Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Şimdi 4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, partisinin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Partililerine hitaben konuşma yapan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ittifak kuran partilerin ortaklarından birinin de HDP olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi 4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak. Tek dertleri oraya oy artışı temin etmek. Olabilir ama bunu dürüst yapın, dürüst. Bu ittifak ortaklarından biri, HDP midir? HDP’dir. Ama niye koymadılar aralarına Yozgat milliyetçidir, HDP’nin olduğu yere oy vermez. HDP dışarıda dursun, biz kolay millet kandırırız diyorlar. Oy da isteriz diyorlar. Bak dalaverecilere. Yahu bu millet siz giderken geliyordu. Sizden daha akıllı bütün oyunları görüyor, bütün siyasal mühendisleri biliyor ve onların hepsinin köküne Allah’ın izni ile 24 Haziran’da ot tıkayacak. Oyunu sen değil ben kurarım diyecek. Oyunun sahibi benim diyecek ve onlara en büyük dersi en büyük cevabı verecektir.”