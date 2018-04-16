Bozdağ Katar'da soruları yanıtladı

DOHA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ana muhalefet partisi CHP'nin başlattığı oturma eylemine ilişkin, "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar." dedi. Bozdağ, Katar İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaretinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Esad'a iyi ki bomba attılar diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur, insanın öldürülmesinden zevk alınmaz' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorluk çektiklerini belirtti. Suriye'de milyonlarca insanın yerinden yurdundan edildiğini aktaran Bozdağ, 800 bini aşkın sivilin, masum insanın, Esed'e bağlı güçler, Esed'in kurduğu gayrimeşru milisler tarafından öldürüldüğüne işaret etti. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, keşke Esad'a deseydi ki 'Sen masum, sivil, savunmasız, çaresiz, kendi vatandaşlarına karşı kimyasal silah kullanacak kadar nasıl insanlıktan uzaklaşıyorsun, böylesi bir insanlık suçunu nasıl işliyorsun' diye haykırmış olsaydı iyi olurdu." değerlendirmesini yaptı.

- "Üstü kapalı destek veriyor" "Kılıçdaroğlu, 'Sen insanlıktan nasibini aldın mı, almadın mı? Aldıysan, yaptığın bu katliamlar, zulümler nasıl oluyor' diye aynı kükremeyi Esad'a karşı yapsaydı." diyen Bozdağ, şöyle devam etti: "Suriye'de pek çok ülke var, Esad'ın kendi ülkesinin pek çok yerinde hakimiyeti yok. 'Kendi ülkeni başka ülkelerin bu kadar at oynatmasına imkan verir hale nasıl düşürdün?' diye keşke Esad'a karşı kükreseydi. Bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Kendi milletvekillerini Esad'a gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esad'ın bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esad'a üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur. Esad'ın kimyasal silah kullanması insanlık suçu mudur, değil midir? Masum ve çaresiz, savunmasız insanları böylesi korkunç bir silahla öldürmesi insanlık suçu mudur, değil midir? Bu bir suçsa, kabul edilemez durumsa o zaman Esad'a karşı yaptırım uygulamanın neresi yanlıştır? Saldırıların yapıldığı yerlerde birtakım tesisler, yerler. Sivil, masum insanlar bilerek hedef alınarak yapılmış bir saldırı da ortada yok."

Esed'in gayrimeşru milislerle doğrudan sivilleri hedef aldığını vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin tutumunun, katliamlara "sevinç tutumu" olmadığına işaret etti. Bozdağ, Türkiye'nin tutumunun, katliamları yapan ve bugüne kadar kimsenin "Dur" demediği eli kanlı katile karşı uluslararası toplumun ortak bir tepki koymasını takdire yönelik açıklama olduğunu ifade etti. Bir yıl önce 16 Nisan 2017'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının yapıldığının hatırlatılması üzerine Bozdağ, Cumhuriyet tarihi boyunca anayasada çok sayıda değişiklik yapıldığını, en önemli değişikliğin de parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayan değişiklik olduğunu bildirdi. Bu değişimin tarihi olduğunu anlatan Bekir Bozdağ, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiye girmeye karar verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yasama ve yürütmenin tam ayrı olması, birbirine karşı tam bağımsız olmasını sağladığına değinen Bozdağ, güçlü yasamayı, yürütmeyi zorunlu kıldığını bildirdi.

- "Kafanızı kuma gömmeyin" Halkın 2019 seçimlerinde sistemin uygulamasına sandıkta seçeceği yeni cumhurbaşkanıyla izin vereceğini kaydeden Bozdağ, CHP'nin hala sistem değişmemiş gibi davranmaya, konuşmaya, çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'ye, "Benim onlara tavsiyem şu, kafanıza kuma gömmeyin. Sistem değişmiştir. Parlamenter sistem artık geride kaldı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ve 2019 seçimleri cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngördüğü usulde yapılacaktır. Onun için siz de artık bunu kabul edin, içinize sindirin, yeni sisteme göre seçimlere hazırlanın." diye konuştu. - "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değil" Bozdağ, bir gazetecinin, CHP'nin "OHAL değil demokrasi" adıyla oturma eylemi yapacağını anımsatması üzerine, CHP'nin oturma eylemi yapmasını yadırgadığını CHP'nin oturarak AK Parti ile yarışamayacağını ifade ederek, "Bir yandan AK Parti'yi geçmek, AK Parti'den daha fazla halktan destek almak istiyorlar, bir yandan oturuyorlar." değerlendirmesini yaptı.