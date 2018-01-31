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Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 11:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, KHK'larla ihraç edilen kişi sayısının 107.174 olduğunun açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı ile ilgili bilgi verdi.

Bozdağ, şunları söyledi:

Bütün kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110.778, işe iade edilen kişi sayısı da 3604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107.174'tür.

Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 105.151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, 1562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ KHK ihraç

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
"Fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği en büyük kiymettir" diyen bas fetocu olarak sende devletin tepesindesin ey ADALET nerdesin
@serdar_1981_alcym İşte tam da beklediğim gibi yine fetöcüler için adalet isteyip, fetöyle mücadele edenleri fetöcü ilan etmişsin. Klasik fetö taktiği bu. Ama tanıdık artık sizi. Hükümetin hatası sizi adam sanıp, müslüman sanıp ona göre davranmasıydı. Ama ne olduğunuzu anlayınca hatasından döndü çok şükür.
Onunbununcocugu dünü bugünü şu tarihî ayrim yapmadan FETOCU fetocudur fetosu bir kere dahi övmüşse hele hele aynı fotoğraf karelerinde yer almışsa haindirrrr !! NOKTA sen övmüşsen seninde
Demokrasi olduğu iddia edilen bir ülkede, milli iradeyi TBMM temsil eder ve Ülke KHK denilen padişah fermanları ile yönetilmez..
FETOCULARIN DEVLETI YONETTIGI YOZGATLI KÜRT BILINEN AMA FETO GIBI DEVSIRME OLAN SEKIL A DAN GORULENDEN BELGELI OLAN GARIP CAYCI ODACIYA OLMUS
@mah6bsddn4 Hocana ve sümüklülerine yine sahip çıkmışsın...
@69480kimyager senin fetocu olduguna eminim degilsen feto ile kasila kasila poz verip öve öve bitiremeyenlerin ta.. apo papa barzaniyi ovenlerin taa... aynisini sende de bayim fetosun sümüklü mendilini yedin onlari kus once
hiç bır vekıl veya bürakrat varmı ıhraclarda caycı sucu hademe allahtan korkun insanların ekmegıyle oynamayın sahtekerlar
@karakemal1944 O zaman sen de onları ihbar edip itirafçı ol ki onlar da yakalansın...
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!,
@northstar123 Kimsenin kuklası olmayan, teröristlerin, ABD kuklalarının bulunmadığı, basın mensuplarının dış güçlerin işbirlikçisi olmadığı, eleştiri diye iftiraların atılmadığı, teröristlerin ve darbecilerin hak ettikleri cezayı aldığı, meclis kürsüsünde fetö tapelerinin dinletilmediği, meclisine vatan hainleriyle birlik olanların giremediği, barış kelimesini özgürlük kelimesini vatan hainlerinin kullanmadığı, kendine yeten hür bir ülkede yaşamak istiyoruz.
nasıl mağdur yok ? kaç ay olmuş ohk 1500 karar verebilmiş nasıl mağduriyet yok? 105 in hepsi doğru ihraçsa mağduriyet yoktur 1 tane bile haksız ihraç varsa mağdur var ,ki oda kesin var
Ya bunların işten çıkarılan yakınları, eşleri...! Sonra aldatıldık, yanıldık... Adalet hüküm vermeden verilen hükümler adil değildir.
100.000 kişi kamu kurumlarına sızarken siz ne yapıyordunuz merak ettim.Her zaman kandırıldık diyorsunuz ama kandırılan millet.
bu hızla giderlerse 30 sene sonra bütün dosyaları karara bağlayacaklar ve %99una red verecekler, sonra idare mahkemeleri, Danıştay, AYM ve AİHM.yani davalar mahkemei Kübra da çözülecek. birileri çıkıp siz inanıyor musunuz diyebilir! o birileri ile de aynı yerde buluşalım!
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