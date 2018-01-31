Bozdağ: KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı ile ilgili bilgi verdi.

Bozdağ, şunları söyledi:

Bütün kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110.778, işe iade edilen kişi sayısı da 3604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107.174'tür.

Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 105.151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, 1562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var.