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Bozdağ: "Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

Bozdağ: "Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz."

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