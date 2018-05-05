Bozdağ, Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendirdi

DAKKA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yedi seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybettiğini belirterek, "Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini, yerine kaybı fazla üzmeyecek birini aday yaptığını düşünüyorum." dedi. Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunun ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Türkiye adına bir konuşma yaptığını hatırlatan Bozdağ, Bangladeş'in 45. Dışişleri Bakanları Konseyinin başkanlığını üstlendiğini belirtti. Toplantının bildirisinde Türkiye'nin taleplerinin de yer alacağını aktaran Bozdağ, Kıbrıs'la ilgili alınan bir kararın da bulunduğunu ifade etti. Bekir Bozdağ, Türkiye'nin, İİT'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'yı aday gösterdiğini bildirdi.

Bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu belirtmesi üzerine Bozdağ, adaylığın, İnce ve CHP için hayırlı olması temennisinde bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde git geller yaşadığını kaydeden Bozdağ, "CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayının vasıflarına ilişkin bazı kriterler koyduğunu hatırlatan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun, kendi koyduğu kriterleri çiğnediğini ifade etti. - "Büyük bir çelişki" "Kılıçdaroğlu, kendi koyduğu kriterlere uymayan bir cumhurbaşkanı adayı için Türk halkından nasıl oy isteyecek, merek ediyorum." diyen Bozdağ, şöyle devam etti: " 'Bir genel başkan olarak, milleti kucaklaması cumhurbaşkanı adayı olarak çok zor' diyor ama bir parti üyesinin milleti kucaklayabileceğine inanan yaklaşımı taşıyor. Bu da ayrıca büyük bir çelişki olarak duruyor. Genel başkanın yapamadığı, yapamayacağı kucaklama ve tarafsızlığı partinin genel başkanlığına iki defa aday olmuş ama Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetmiş, parti üyesi birisi nasıl yapacak? Bunu da herhalde izah etme ihtiyaçları var diye düşünüyorum."

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacak cesareti gösteremediğine işaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlık yarışında iki defa yendiği birini Erdoğan'ın karşısına aday olarak gösterdiğini anlatan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun, iki halk oylaması, üç milletvekilliği, bir mahalli idareler ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere yedi seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kaybettiğini vurguladı. - "Kaybı fazla üzmeyecek birini aday yaptı" Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini, yerine kaybı fazla üzmeyecek birini aday yaptığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Türk milletinin oylarıyla 24 Haziran'da kimin cumhurbaşkanı olacağının belirleneceğine işaret eden Bozdağ, şunları söyledi: "Milletin arasında geziyoruz, milletimizin tepkilerine, tercihlerine bakıyoruz, şu anda seçimin kazananı belli. Kaybedenin CHP içinde kim olacağı belli değil. Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak? Burada Kılıçdaroğlu'nun ince bir oyunu var mı yok mu, kendi oyunun altında mı kalacak, İnce'yi tasfiye mi edecek, göreceğiz. Esasında bu seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır."

Bekir Bozdağ, İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili seçiminde aldığı oydan daha fazla oy aldığında Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunda fazla oturamayacağının aşikar olduğunu kaydetti. Muharrem İnce'nin, CHP'nin milletvekili seçiminde aldığı oyun altında bir oy aldığında CHP içi yarışta kaybedeceğinin de aşikar olduğunu belirten Bozdağ, "Seçimler CHP içi siyasal rekabet bakımından önemli." dedi. - "Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda etmek zorunda kalacaktır" Bozdağ, "Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz. İnce oyun yapan Kılıçdaroğlu, oyununun altında mı kalacak yoksa Sayın İnce, CHP'nin parlamento seçiminde aldığı oydan daha fazla oy alarak CHP'nin başına mı oturacak hep beraber bunu göreceğiz." diye konuştu. AK Parti ile MHP'nin, hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçiminde ittifak yaparak ikisinde de bir iddia ortaya koyduğunu aktaran Bozdağ, CHP'nin içinde yer aldığı ittifakın, milletvekili seçimi için geçerli olduğunu ifade etti.