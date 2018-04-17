Bozdağ: OHAL ilanını gerekli kılan şartlar tamamıyla ortadan kalkmadı (3)

"BİZ DE ONLARA AYNI ŞEKİLDE DAVRANIRIZ"

ANKARA (DHA) Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamalarda, Yunanistan'ın iade etmediği FETÖ mensupları konusuna da değindi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:

"ISRARLA TALEP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"FETÖ ile mücadele konusu Türkiye'nin içerisinde devam ediyor. Kararlı, etkin bir şekilde devam edecektir. FETÖ-PDY bir terör örgütüdür. Yunanistan'la Türkiye arasında da bu konuda işbirliğine bizim ihtiyacımız var. Yunanistan, suçluların iadesine ilişkin gerek Türkiye ile ikili münasebetleri gerekse çok taraflı sözleşmeler gereği üzerine düşeni maalesef bu konuda yapmamıştır. FETÖ-PDY terör örgütü üyesi teröristlerin iadesine dair başlangıçta Türkiye'ye çok net sözler verilmesine rağmen bunun gerekleri yapılmamıştır. Hep top yargıya havale edilmiştir ama şimdi görüyoruz ki, yürütmenin bir üyesi yargının nasıl davranacağına ilişkin açıklamalar yapıyor. Bu da şunu gösteriyor, bu konu yargının meselesi değil esasında Yunanistan siyasetinin ve yöneticilerinin bu konuya olumlu yaklaşmamalarının bir sonucudur. Yargıyı tabii kılıf olarak kullandıkları gösteriliyor. Biz Yunanistan'da, Türkiye aleyhine terör faaliyetinde bulunan DHKP-C'li PKK'lı KCK'lı, PYD-YPG'li teröristler olduğu gibi FETÖ-PDY terör örgütüne mensup teröristlerin de iki ülke arasındaki hukukun ve uluslararası hukukun gereği olarak Türkiye'ye iadesini ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. Umarız Yunanistan uluslararası hukuka uygun davranır. Ama şu ana kadar maalesef hukuka uymadı ve kendisi başka bir tutum içerisine girdi. Uyarsa, bu iade konusunda olumlu adım atarsa, bu iki ülke açısından son derece önemli bir gelişme olur. Ama diğeri uymadığı zaman Türkiye elbette mukabele-i bilmisil ilkesi gereği yarın Yunanistan'dan suç işlemiş birileri Türkiye'de olduğu zaman veya Yunanistan'a karşı bir şey yapanlar Türkiye'de olduğunda, Türkiye de aynı şekilde mukabele-i bilmisil ilkesi gereği aynı uygulamayı Yunanistan'a karşı yapar. Bize nasıl davranıyorsa Yunanistan, biz de onlara aynı o usulde aynı şekilde davranırız. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum."