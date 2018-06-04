HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bozdağ: PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılmasında konusunda ABD ile mutabakata varıldı (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Menbiç'e ilişkin bir soru üzerine "Siyasi çözümün bulunması bizim de temel arzumuz.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Menbiç'e ilişkin bir soru üzerine "Siyasi çözümün bulunması bizim de temel arzumuz. ABD ile Türkiye arasında bu anlamda oluşturulan ortak çalışma grupları çalışmalarını yürüttüler. Bugün Dışişleri bakanımızı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri bakanı bir araya geldi. Bütün çalışmaları görüştüler. Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılması konusunda bir yöntem benimsenmesinde mutabakata varıldı. PYD ve YPG'nin bölgeden uzaklaştırılması için de bir yol haritası çizilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Bir takvim kondu ucu açık bir çalışma değil. Umarız ki müttefikimiz ABD bu ön mutabakatın gereğini yerine getirir. Şu anda olumlu bir noktadayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
Seçim güvenliğine ilişkin Bozdağ, "Ülkemizin her yerinde seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığının bilinmesini isteriz" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ
Bayram öncesi emekli maaşları ve ikramiyelerine ilişkin Bozdağ, "İdari bir tatil kararı alma gereği duyulmamıştır. Emeklilerle ilgili bayram ikramiyelerine ilişkin, BAĞKUR ve emekli sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da. SSK emeklisi 8 haziranda bayram ikramiyesini alabileceklerdir. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin emekli maaşları bayram sonrasına denk geliyordu. Bunların emekli maaşlarının bayram öncesi ödenmesi 11-12-13 Haziran'da ödemelerin tamamlanması hususu kararı alınmıştır. Ödemeler öne çekildi" diye konuştu.

"PYD VE YPG'NİN MENBİÇ'TEN UZAKLAŞTIRILMASINDA KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI"
Menbiç'e ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, "Siyasi çözümün bulunması bizim de temel arzumuz. ABD ile Türkiye arasında bu anlamda oluşturulan ortak çalışma grupları çalışmalarını yürüttüler. Bugün Dışişleri bakanımızı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri bakanı bir araya geldi. Bütün çalışmaları görüştüler. Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılması konusunda bir yöntem benimsenmesinde mutabakata varıldı. PYD ve YPG'nin bölgeden uzaklaştırılması için de bir yol haritası çizilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Bir takvim kondu ucu açık bir çalışma değil. Umarız ki müttefikimiz ABD bu ön mutabakatın gereğini yerine getirir. Şu anda olumlu bir noktadayız" diye konuştu.

"KANDİL'E TÜRKİYE BUNDAN SONRA DA GİREBİLİR. HER AN HER ŞEY OLABİLİR"
Bozdağ, "Kandil'in terör örgütünü merkezi olduğunu bilmeyen yok. Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı. Bundan sonra Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı vardır. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir. Her an her şey olabilir" dedi.

Görüntü dökümü
- Bozdağ'ın açıklaması
-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacakDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak
Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilirBakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

14 yaşındaki kızla birlikte yaşayıp hamile bırakan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.