Bozdağ: Radyodan Kur'an yayını devam edecek

Birgün'ün haberine göre, İzmir’de geçen yıl cuma günleri dinleyicileriyle buluşan Sanat ve Yaşam Kuşağı programının ismi, “Gönül Sohbetleri” olarak değiştirildi ve programda sanata ilişkin içerik yerine Kur'an okutuldu.

BAŞBAKAN’A SORULDU

Konuyu Meclis gündemine getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, açılışı Kur'an ile yapan sunucunun tüm program boyunca Kur'an okutmayı sürdürdüğünü, konukların da Kur'an okuması ile programın sona erdiğini ifade etti.

Dinleyicilerin, “Kent Radyo, Diyanet FM’e çevrildi” yorumlarına dikkat çeken Bakan, konu ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

“İHTİYAÇTAN YAPIYORUZ”

Bakan’ın önergesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Haftalık 126 saat yayının dinleyicinin ilgi, istek ve “ihtiyaçları” doğrultusunda yapıldığını ifade eden Bozdağ, “demokratik hukuk devletinde olduğu gibi” zaman zaman yayınlarda dini konuların da işlendiğini ileri sürdü.

“YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK”

Sanat ve Yaşam Kuşağı programının neden dini yayınlara dönüştürüldüğüne yanıt vermeyen Bozdağ, “Radyoda dini içerikli programların yasak olması söz konusu değildir. Dini konular ya da başka konular işlenebilir. Bu, demokratik hukuk devleti olmanın bir gereğidir” dedi.