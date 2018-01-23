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Bozdağ: Radyodan Kur'an yayını devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 9 saat önce

TRT İzmir Kent Radyo kanalında, Sanat ve Yaşam Kuşağı’nda isim değişikliği yapılarak TRT Radyoları Yapım Uygulamaları Talimatı’na aykırı olarak Kur'an okutulmasına yönelik soru önergesini yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, radyoda Kur'an okutulabileceğini dile getirerek, “Rahatsız olanlar var diye dini yayın yapmamak düşünülemez. Radyodan Kur'an yayını devam edecek” dedi.

Bozdağ: Radyodan Kur'an yayını devam edecek

Birgün'ün haberine göre, İzmir’de geçen yıl cuma günleri dinleyicileriyle buluşan Sanat ve Yaşam Kuşağı programının ismi, “Gönül Sohbetleri” olarak değiştirildi ve programda sanata ilişkin içerik yerine Kur'an okutuldu.

BAŞBAKAN’A SORULDU

Konuyu Meclis gündemine getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, açılışı Kur'an ile yapan sunucunun tüm program boyunca Kur'an okutmayı sürdürdüğünü, konukların da Kur'an okuması ile programın sona erdiğini ifade etti.

Dinleyicilerin, “Kent Radyo, Diyanet FM’e çevrildi” yorumlarına dikkat çeken Bakan, konu ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

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“İHTİYAÇTAN YAPIYORUZ”

Bakan’ın önergesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Haftalık 126 saat yayının dinleyicinin ilgi, istek ve “ihtiyaçları” doğrultusunda yapıldığını ifade eden Bozdağ, “demokratik hukuk devletinde olduğu gibi” zaman zaman yayınlarda dini konuların da işlendiğini ileri sürdü.

“YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK”

Sanat ve Yaşam Kuşağı programının neden dini yayınlara dönüştürüldüğüne yanıt vermeyen Bozdağ, “Radyoda dini içerikli programların yasak olması söz konusu değildir. Dini konular ya da başka konular işlenebilir. Bu, demokratik hukuk devleti olmanın bir gereğidir” dedi.

Yanıtında dini içerikli yayınlardan rahatsız olanlara ilişkin değerlendirmelere de yer veren Bozdağ, “Programlardan rahatsız olanlar var diye TRT’nin dini konularda yayın yapmaması düşünülemez” ifadelerini kullandı. Bozdağ, dini içerikli programların TRT radyolarından yayınlanmaya devam edeceğini belirtti.

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TRT’DE BİNLERCE YAYIN KURUM DIŞINDAN

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TRT’nin iç ve dış yapımlarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bekir Bozdağ, son 10 yıl içinde TRT’nin 3455 adet dış yapım satın aldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun (TRT) son on yılda kurum içi ve kurum dışı aldığı yapım sayısı ve bunların maliyetlerini sorduğu yazılı soru önergesine Bozdağ yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “TRT kanallarında 4.125 adet kurum içi yapım ve 3.455 adet kurum dışı yapım yaptırılmıştır. Kurum dışı yaptırılarak yayımlanmadan arşivde bekleyen yapım bulunmamaktadır. Ayrıca ödenek ve harcamalara ilişkin bilgiler her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında yer almaktadır” açıklamasında bulundu

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Anahtar Kelimeler:
izmir TRT radyo

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BAKIN KARDEŞİM ORADA ŞU AN SAVAŞANLAR BİZİM CANLARIMIZ EVLATLARIMIZ BIRAKIN RADYOYU FİLAN EL AÇIP YÜREKTEN DUA EDEN YARADANA YAKARIŞTA BULUNMAK İNSANLIK GÖREVİDİR BUDA GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP YAPIYORUZ SİZ DESENİZDE DEMESENİZDE TÜRK MİLLETİ VATANI İÇİN HER ZORLUGU GÖZE ALIR ÜSDTESİNDENDE GELİR DUALARIMIZ İNSANLIGIN HUZURU İÇNDİR RABBİM KABUL EYLESİN ASKERİMİZE ZEVAL VERMESİN İŞLLH
Bu fetoşcu dinimizi kullanarak fetocu övmüştü şimdi din üzerinden siyaset derdinde Allah ıslah etsin Türk düşmanlarını kahreylesin.....
Polis herşey elinizde kim ne sooylebilirki bu şartlarda bugün
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