"Patriotlar ile ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız'la sayın Trump bir görüşme yaptı. Telefon görüşmesi ve o görüşmesi sırasında Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve çok konu ele alındı ve verimli faydalı bir görüşme olduğu da daha sonra kamuoyuna açıklandı. Burada S-400 ler de gündeme gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada Türkiye'nin görüşlerini Sayın Trump’a aktardı. Trump'tan bizim daha önce hava savunma sistemi kurmak için Amerika'dan talepte bulunduğumuzu, Amerikan bize bunu vermediğini, biz de kendi ihtiyacımızı başka yerden temin ettiğimizi çok net bir şekilde ifade ettik. Tabii Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız'a, "Biz size patriot verebiliriz" deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da "Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz. Türkiye olarak Amerika'dan Patriot sistemini alabiliriz" diye bir görüşme oldu ve bu görüşme Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi. Daha önce de ABD Türkiye'ye silah konusunda bazı sözleri oldu. Ancak o sözler yerine gelmedi. Umarız ki bu önceki sözler gibi yerine gelmeyen sözler olmaz."

IRAK’TAN GELECEK YETKİLİ

"Şimdi tabi bugün Cumhurbaşkanımız'ın ifade ettiği görevli ile ilgili bugün geleceğini ifade etti ama şu anda o görevli henüz gelmedi. Benim bildiğim kadarıyla büyük bir ihtimalle istihbarat örgütümüzle görüşecek bir görevli."

“BEKLENTİMİZ, TERÖRİSTLERİN TAMAMEN SİNCAR'I TERK ETMESİDİR”

"Tabii Sincar ile ilgili konuya gelince, 25.03.2018’de yani dün, Musul Sincar’ın kuzeyindeki bölgeden, batısında bulunan Suriye sınır hattına doğru Arap nüfusunun yoğun olduğu Fal köyüne kadar, Irak ordusunun ilerlediği, bugün de Irak-Suriye sınırında Musul Rabia’dan Sincar batısındaki Um-Al Jaris’e kadar olan bölgeyi kontrol altına aldığına dair bilgiler var. Bu bilgiler, istihbarat örgütümüz tarafından da teyit edilmiş bilgilerdir. Akşama doğru yapılan açıklamalar var Irak tarafından, bu açıklamaları da Türkiye yakından takip etmektedir. Alandaki bütün hareketleri bütün değişimi Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Beyanların alandaki hareketlilikle uyumlu olup olmaması bizim için son derece önemlidir. Eğer beyanlar alandaki hareketlilikte uyumluysa bizim için kıymetlidir. Aksi takdirde tabi o beyana itibar etmemiz söz konusu değildir. Ancak bununla birlikte burada şunu da ifade etmekten fayda görüyoruz, terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için, farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesi ile Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim burada beklentimiz, isteğimiz, teröristlerin üniforma değiştirerek bölgede kalması değil veya flama değiştirerek bölgede kalması değil ya da başka ad altında bölgede varlığını devam ettirmesi değil, teröristlerin tamamen Sincar'ı terk etmesidir, oradan uzaklaştırılmasıdır. Umarız ki, Irak ordusu Türkiye'nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahutta isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez. Eğer böyle bir şey olursa, Türkiye o zaman gereğini yapmakta tereddüt etmez. Biz arzu ediyoruz ki, dost ve kardeş ülke Irak, Türkiye'ye ihtiyaç duymadan buradaki terör unsurlarını tamamen temizlesin."