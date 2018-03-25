Bozdağ, Yılmaz ve Davutoğlu, AK Parti'li Sorgun'un oğlunun düğününe katıldı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un oğlunun düğün törenine katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un oğlu Muhammed Sorgun, Ayşe Mutluerulu ile 20 Mart Salı günü Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar'ın kıydırdığı nikahla dünyaevine girdi. Çift için bugün düğün salonunda tören düzenlendi. Düğün törenine Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere 'Konya pilavı' olarak adlandırılan meşhur etli pilav ikram edildi. Düğün töreninde AK Parti'li Ahmet Sorgun, davetlilerin tebriklerini kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve Bakan Yılmaz, törenin ardından kentten ayrıldı.
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