Bozdağ, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik." ifadesini kullandı. Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve beraberindeki heyeti kabulünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin soruları yanıtladı. Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırılar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor." açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, Suriye'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirtti. Bozdağ, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Suriye'deki çatışmaların sona ermesini ve sona erdirilmesini istediklerini dile getirdi.

Suriye'nin PKK, PYD, YPG, KCK, DEAŞ'ın cirit attığı bir alan haline geldiğine işaret eden Bozdağ, bu terör örgütlerine karşı uluslararası toplumun birlikte mücadele etmesinin şart olduğunu vurguladı. - "Siyasi çözümün önemli olduğunu söyledik" Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle devam etti: "Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik. Ancak maalesef gerek Cenevre süreci gerekse Birleşmiş Milletler bu noktada arzu edilen neticeyi ortaya çıkaramadı, uzadı. Soçi, Astana sürecinde esasında siyasi çözümü hızlandıran adımlar da ortaya kondu. Uluslararası toplum bugüne kadar, uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmeler, BM Güvenlik Konseyinin kararları çiğnendikçe adeta sanki bunlar yokmuş gibi davranmaya devam etti ve bugünlere gelindi."

Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde meydana gelen saldırının yeni bir durum ortaya çıkardığını belirten Bozdağ, orada kimyasal silah kullanıldığına dair fotoğrafların, görüntülerin, verilerin bulunduğunu anlattı. Bozdağ, ABD'nin, Rusya'nın ve Suriye yönetiminin farklı açıklamaları olduğunu hatırlatarak, yönetimin kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını incelemek isteyenlere izin vereceğini açıkladığını aktardı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün buradaki iddiaları incelemesinde büyük yarar görüldüğünü dile getiren Bozdağ, fotoğraflardan, görüntülerden, istihbari bilgilerden kimyasal silah kullanıldığı emarelerinin net şekilde görüldüğünün altını çizdi. "Bizim tutumumuz, doğru olan ne ise onu yapmaktır, hak olan ne ise ona sahip çıkmaktır." diyen Bozdağ, kimyasal silah ve diğer silahların sivil ve masum insanlara karşı kullanılmasının yanlış olduğunu sürekli dile getirdiklerini bildirdi. - "Çözüme katkı yapacağına inanıyoruz" Başbakan Yardımcısı Bozdağ, kimyasal silah kullanılması konusundaki tutumlarının net olduğunu, Türkiye'nin doğru ve hak olan şeyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da söylemeye devam edeceğini vurguladı. Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim bu noktadaki duruşumuz bir yanda, öbür yanda bir taraf duruşu değil, biz bir hak duruşu ortaya koyuyoruz. Mazlumdan, masumdan, haklıdan yana olan duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Uluslararası toplumun Suriye'de yaşanan gerek bu kimyasal saldırı gerek diğer konularda birlikte hareket etmesinin çözüme daha büyük katkı yapacağına da inanıyoruz. İnşallah, uluslararası toplum, bütün bu yaşananlardan ders alarak hem uluslararası örgütlerin itibarını, uluslararası hukuku korumak hem de altına imza koydukları sözleşme ve kararlara sahip çıkmak adına birlikte bir hareket ortaya koyarlar." - "Türkiye, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" Bir gazetecinin, MİT'in yurt dışı operasyonlarına yönelik sorusu üzerine Bozdağ, yeniden yapılandırılan MİT'e, 2014'te yapılan yasal bir değişiklikle yurt dışında operasyon yapma yetkisi verildiğini anımsattı. Milli güvenlikle, terörle mücadeleyle ilgili konularda Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu görev verdiği takdirde yurt dışında MİT'in, büyük ve güçlü ülkelerin, başka ülkelerin istihbarat teşkilatları gibi operasyon yapabildiğine dikkati çeken Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı.