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Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Sorgun Belediye eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Ahmet Şimşek’in ağabeyi Süleyman Şimşek (80) için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Sorgun Belediye eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Ahmet Şimşek’in ağabeyi Süleyman Şimşek (80) için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Süleyman Şimşek için Yorgun ilçesinde bulunan Salih Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda Yozgatlı katıldı. Süleyman Şimşek’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cenaze töreni sonrası Süleyman Şimşek’in evine gelip, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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