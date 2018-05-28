Bozdağ Yozgat'ta soruları yanıtladı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına ilişkin, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.

Bozdağ, Akdağmadeni Belediye Başkanlığını ziyareti öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı." şeklinde paylaşımda bulunulduğunun hatırlatılması üzerine Bozdağ, bu paylaşımın ADD'nin düşüncesinin ne olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bozdağ, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." diye konuştu.

Bunun Atatürk'e de büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Orada Atatürk'ün ismini kullanarak kendisine yer, yuva edinenler, Atatürk'ün hatırasına da Atatürk'ün Türkiye'yi getirdiği noktaya da çok büyük bir saygısızlık yapmışlardır." ifadesini kullandı.