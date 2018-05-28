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Bozdağ Yozgat'ta soruları yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (1) - "(ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımı) ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" - "Orada Atatürk'ün ismini kullanarak kendisine yer, yuva edinenler, Atatürk'ün hatırasına da Atatürk'ün Türkiye'yi getirdiği noktaya da çok büyük bir saygısızlık yapmışlardır"

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına ilişkin, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." dedi.

Bozdağ, Akdağmadeni Belediye Başkanlığını ziyareti öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı." şeklinde paylaşımda bulunulduğunun hatırlatılması üzerine Bozdağ, bu paylaşımın ADD'nin düşüncesinin ne olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bozdağ, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur." diye konuştu.

Bunun Atatürk'e de büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Orada Atatürk'ün ismini kullanarak kendisine yer, yuva edinenler, Atatürk'ün hatırasına da Atatürk'ün Türkiye'yi getirdiği noktaya da çok büyük bir saygısızlık yapmışlardır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasiye indirilen ilk darbe olduğunu söyledi. Darbeyle masum bir başbakanın ve bakanların haksız bir şekilde idama gönderildiğini hatırlatan Bozdağ, bunu kutsayacak, övecek, takdir edecek bir zihniyetin ancak köhnemiş zihniyet olduğunu bildirdi.

- "Atatürk tüccarlığı yapıyorlar"

"İnsanlıktan nasibini almamış insanlar ancak böylesi cinayeti, katliamı, hukuk dışılığı onaylayabilir." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Atatürkçü Düşünce Derneğinde şu anda hüküm süren zihniyetin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Onlar Atatürk'ün hatırasına, eserlerine sahip çıkmak yerine Atatürk tüccarlığı yapıyorlar. 27 Mayıs darbesi, Atatürk'ün koyduğu anayasayı ortadan kaldırdı. Çünkü bizim anayasamız o zamana kadar 1924 Anayasası'ydı. Darbeyle, yerine darbecilerin yazdığı 1961 Anayasası geldi. Onun övdükleri, bir yandan Atatürk'ün döneminde, Atatürk'ün vekili ve çalışma arkadaşı olan Menderes ve arkadaşlarını asarken, öte yandan da Atatürk'ün Türkiye'ye armağan ettiği 1924 Anayasası'nı de çöpe atmışlardır. Atatürk adına, Atatürk'ün iradesi dışında yeni bir Atatürkçülük vaaz etmişlerdir."

Bekir Bozdağ, darbeyi yapanların en büyük kötülüğü Atatürk'e ve hatırasına yaptığını, kendilerini meşru göstermek için Atatürk'ü ve hatırasını istismar etmekten çekinmediğine dikkati çekti.

- "Kendi gerçek kimliklerini ortaya koydular"

"Atatürkçü Düşünce Derneğinin yöneticileri bu yaptıkları büyük haltla kendi gerçek kimliklerini ortaya koymuşlardır." ifadesini kullanan Bozdağ, Türk milletinin darbeleri, darbecileri tarihe gömdüğünü söyledi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 1961 darbesinin takipçisi olan darbelerin başarılı olduğunu ancak 15 Temmuz darbesinin milletin karşısında yenildiğine işaret etti.

Darbe hayali kuranların kendisini yormaması gerektiğine değinen Bozdağ, Türk milletinin demokrasi dışı hiçbir güce geçit vermeyeceğini bildirdi.

(Sürecek)

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