Bozdağ, Yozgat'ta soruları yanıtladı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin iddialarına, "ABD'ye kükreyeceğine, ABD'den aranan bir telefonla Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge, delil isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor." karşılığını verdi. Akdağmadeni Belediye Başkanlığını ziyareti öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, İnce'nin, TRT'ye yönelik açıklamalarının ardından İzmir'de TRT aracına saldırıda bulunulduğunun hatırlatılması üzerine, "İnce'nin efelenerek, kabadayılık yaparak, tehdit salarak yer edinmeye çalıştığını, bunun da yanlış olduğunu" belirtti. İnce'nin, TRT'yi uzun süredir konuşmalarında hedef gösterdiğini vurgulayan Bozdağ, bu hedeften motive olan bazı kişilerin TRT'nin aracına saldırdığının görüldüğünü aktardı. Bozdağ, "İnce bu konuşmalarına devam ederse yarın onun konuşmalarından gazlanan bazı kendini bilmezlerin daha büyük suça karışmaları söz konusu olabilir." dedi.

- "Kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işlettirmesinler" Herkesi sağduyulu olmaya, konuşmalarında insanları, kurumları hedef almadan projeleri anlatmaya davet eden Bozdağ, TRT'ye yapılan saldırının ifade hürriyetine, basın özgürlüğüne yönelik olduğuna işaret etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, TRT söz konusu olduğunda bazı medya kuruluşlarının sustuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Başka bir gazeteye, televizyona dün TRT'ye yapılan saldırının bir benzeri olsaydı herhalde medya kuruluşları, medya temsilcisi sivil toplum örgütleri açıklama üstüne açıklama yapardı. 'İfade hürriyetine, televizyona, basın özgürlüğüne, medya hürriyetine saldırı' diye yeri göğü inletirlerdi. Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar. Bunlar faşist anlayışın ortaya çıkardığı görüntülerdir. Bunu kınıyorum, lanetliyorum ama böyle tehditlerle veyahut kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işlettirmesinler. Bu tür eylemlerin hepsi suçtur, karşılığı vardır. Savcılıklar bunlarla ilgili gerekli adli işlemleri anayasa, yasa gereği yapmak zorundadır. Suça karışanları Muharrem İnce de kurtaramaz."

- "Delil tartışması yapıyor" Bir gazetecinin, İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik iddialarını hatırlatması üzerine Bozdağ, İnce'nin söylediği şeylerin yeni olmadığını, geçmişte söz konusu iddiaları bir gazetenin haber yaptığını bildirdi. "Gönderilen evrakın tercüme edilmediğine, usule aykırı hazırlandığı"na yönelik birtakım tezviratların ortaya çıkarıldığına değinen Bozdağ, gönderilen evrakın ABD-Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun olduğunu söyledi. Bozdağ, evrakın İngilizce tercümesinin de yapıldığını, usul şartlarına riayet edildiğini vurguladı. Uluslararası iade taleplerini Adalet Bakanlığının yaptığına işaret eden Bozdağ, bu konuda Adalet Bakanlığının uzman olduğuna dikkati çekti. Bozdağ, "Adalet Bakanlığından bunu daha iyi bilen kimse yok. Muharrem Bey de yanındakiler de bilmez. Çünkü ömrü hayatlarında bir tane iade dosyası nasıl hazırlanır görmemişlerdir." ifadesini kullandı. Avukatlarının da iade dosyası gördüğünü düşünmediğini belirten Bozdağ, Adalet Bakanlığının iade talebini usulüne uygun yaptığının altını çizdi.

"ABD tarafı FETÖ'yü kucağında beslerken, Türkiye'ye iade etmemek için direnirken, Türkiye'den gönderilen evrakların üzerinden bir delil tartışması yapıyor." diyen Bozdağ, gönderilen iade dosyalarının, geçici tutuklama dosyalarının tamamında yer alan delillerin hepsinin anlaşma şartlarındaki standartta olduğunu vurguladı. Bozdağ, başka ülkelerden yapılan iade taleplerinde bile Gülen'in iade dosyasında yer alan delillerden daha güçlü delil olmayacağını, ABD'nin FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmemek için direndiğini belirtti. ABD'nin iade konusunda samimi davranmadığını aktaran Bozdağ, "ABD çok net bir şekilde FETÖ'yü iade etmemek için elinden geleni yapmaktadır." dedi. Bozdağ, ABD Adalet Bakanlığının Türkiye'den gönderilen evrakı adli makamlara iletmediğini hatırlattı. - "ABD'nin borazanlığını yapıyor" İnce'nin ABD'nin çıkarlarını savunduğunu, FETÖ'nün menfaatine açıklamalar yaptığını belirten Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: "Siz Usame Bin Ladin makamında olan bir FETÖ'yü nasıl Pensilvanya'da besliyorsunuz, onu neden iade etmiyorsunuz.' diye ABD'ye kükreyeceğine, ABD'den aranan bir telefonla Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge, delil isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor. Bilgi, belge kendisine gösterilince bu sefer utanmadan yalanına yeni bir yalan ekliyor, usulüne uygun değilmiş. Usulüne uygun olduğu gösterilince emin olun başka bir yalan söyleyecektir. Şu anda Muharrem İnce FETÖ konusunda çok net söylüyorum, ABD'nin borazanlığını yapmaktadır."

"Muharrem İnce kullanılmaya çok müsait birisi, telefon ediyorlar, kullanıyorlar. Belki biri işletiyor da olabilir." diyen Bozdağ, İnce'nin FETÖ'yü himaye eden ABD'ye söz söylemesi, "Türkiye'nin haklı talebine neden cevap vermiyorsun? Bu FETÖ'yü neden bu kadar himaye ediyorsun?" demesi gerektiğini ifade etti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklama olabileceğini söyledi. Almanya'daki HDP mitingine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bozdağ, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili Avrupa ülkelerinde, ABD'de, İsrail'de de heyecanın dorukta olduğunu belirtti. Bozdağ, Türkiye'nin kendi cumhurbaşkanını ve parlamento üyelerini seçeceğine işaret ederek, Türkiye'nin seçiminin, derdinin Almanya'yı neden gerdiğini, telaşlandırdığını anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi. Almanya'nın seçim çalışmalarını yasaklama kararını anımsatan Bozdağ, adil ve objektif görünme gereği bile duymadan Almanya'nın PKK'lılara miting yapma imkanı verdiğini bildirdi.