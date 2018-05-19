Bozdağ'dan 19 Mayıs mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak, milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını sağlamak için can vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bekir Bozdağ, paylaşımında, "Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak, milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını sağlamak için can vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

