HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bozdağ'dan 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak, milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını sağlamak için can vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak, milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını sağlamak için can vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bekir Bozdağ, paylaşımında, "Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak, milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını sağlamak için can vermiş şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
İzmir'de 19 Mayıs coşkusuİzmir'de 19 Mayıs coşkusu
Özel güvenlikçinin çalışma izninin iptaline mahkemeden retÖzel güvenlikçinin çalışma izninin iptaline mahkemeden ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.