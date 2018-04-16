Bozdağ'dan Katar'daki Türk Birliği'ne ziyaret

DOHA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Bozdağ, Doha'daki resmi ziyaretleri kapsamında Katar TSK Kara Unsur Komutanlığına gelişinde subay ve astsubaylar tarafından karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan Bozdağ, birlik özel defterini imzaladı.
Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Bozdağ, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı personeline hitap etti.
Bozdağ, Mehmetçik'in Türkiye'nin, güvenliği, huzuru ve barışı için büyük görevleri yerine getirdiğini belirtti.
TSK'nin, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin milli savunmasını sağlamak, sınır güvenliğini korumak, ülkenin bölünmesine yönelik bütün projeleri çökertmek amacıyla da yurt dışında başarılı operasyonlara imza atıldığını kaydetti.
Yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla mücadele verildiğini ifade eden Bozdağ, dış güçlerin beslediği teröristlerin yuvalarında etkisiz hale getirilmesi noktasında da büyük başarılar kazanıldığını anlattı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın büyük bir kahramanlık hikayesi olduğuna işaret eden Bozdağ, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın da önemine değindi.
Bozdağ, bölgede terör koridoru oluşturma, bunu daha sonra terör devletine dönüştürme hedefini taşıyan kirli projenin çökertilmesi maksadıyla büyük bir mücadele verildiğini kaydetti.
- "Türk milletinin asaletini gösteriyor"
TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı ile tarihi eserlere, mabetlere, sivillere, masumlara, kadınlara çocuklara zarar vermeden terörle mücadelenin nasıl olacağını gösterdiğine işaret eden Bozdağ, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını bütün dünyanın örnek alması gerektiğine vurguladı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Süren büyük harekat çerçevesinde kara propaganda ve iftira maksatlı yapılanları bir tarafa koyduğunuzda bir tek sivilin öldürülmesi bir yana burnu dahi kanatılmamıştır. Bu Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, masum ve sivil insanların hayatına, yaşamına verdiği değeri gösterdiği gibi Türk milletinin, Türkiye devletinin asaletini ve büyüklüğünü de göstermektedir." diye konuştu.
"Ordumuzla hem yurdumuzda, hem yurdumuzun dışında her yerde iftihar ediyoruz." diyen Bozdağ, TSK'nin gücünün daim olması temennisinde bulundu.
Bozdağ'a, ziyaretinde TBMM Katar Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de eşlik etti.
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