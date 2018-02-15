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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bozdağ, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Bozdağ'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Hükümet Sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu

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