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Bozdağ'dan Milli Güreşçi Kayaalp'e kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Kayaalp'i tebrik etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Kayaalp'in Avrupa Şampiyonu olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bekir Bozdağ, paylaşımında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Bozok Yaylası'nın yiğit evladı Rıza Kayaalp'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Rıza Kayaalp

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