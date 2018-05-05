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Bozdağ'dan yoğun görüşme trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da İİT'ye üye ülkelerin bakan ve bakan yardımcılarıyla görüştü

DAKKA (AA) Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye olan 7 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İİT 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Bekir Bozdağ, ilk olarak KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vecdet Özersay ile görüştü.

Daha sonra Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na geçen Bozdağ, burada da Kazakistan Dışişleri Bakanı Kaırat Abdrakhmanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memedyarov ve Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Omokev ile bir araya geldi.

Temasları kapsamında, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile temaslarda bulunan Bozdağ, daha sonra Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abduvohidov Abdujabar'ı kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, son olarak Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Isse Awad ile görüştü.

Bozdağ'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk eşlik etti.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Dakka İİT

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