Bozdağ:Gülen'nin iadesiyle ilgili taleplerde eksiklik ya da yanlışlık yok (2)

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bözdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun şekilde istenmediği iddiasıyla ilgili, "Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

'BİR EKSİKLİK YA DA YANLIŞLIK YOKTUR'

Bozdağ, Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun şekilde istenmediği iddiasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Sayın İnce, keşke ABD'den arayanın dediğinin doğru mu yalan mı olduğunu tespit için Adalet Bakanlığı'nı arayıp işin aslını, doğrusunu öğrenseydi. Kendisini yalancının yalancı şahidi durumuna düşürmezdi. Belli ki Sayın İnce, ABD'den arayana inanmış ve onun ağzıyla Türkiye'yi suçluyor. İşin aslını ve doğrusunu ben size söyleyeyim Sayın İnce! Sizi ABD'den arayan her kimse, yalan söylüyor. Siz de sorgusuz ABD'den arayan yalancıya inanıp beyanını kamuoyu ile paylaşıyorsunuz, kendinizi yalancıya gönüllü kullandırıyorsunuz, yalancıya yalancı şahitlik yapıyorsunuz. Türkiye'nin teröristbaşı ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü'nün bir numaralı faili Gülen'i iade talebi, ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygundur. Teröristbaşı Gülen'in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde, bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur."