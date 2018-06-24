Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.
Bozdağ'ın oy kullandığı Sorgun ilçesi Yeşilyurt İlkokulu'ndaki 1079 numaralı sandıkta oy dağılımı belli oldu.
Kayıtlı 306 seçmenin oy kullandığı sandıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 238, Muharrem İnce 29, Meral Akşener 23, Temel Karamollaoğlu 2 oy aldı, 6 oy geçersiz, 8 oy ise boş sayıldı.
Milletvekili seçiminde ise AK Parti 158, MHP 96, İYİ Parti 26, CHP 13, Saadet Partisi 5 oy alırken, Cumhur İttifakı'na 4, Millet İttifakı'na 1 oy çıktı, 3 oy geçersiz sayıldı.
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