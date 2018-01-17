Bozdağ:Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği takdirde adımlarımızı atacağız

ANKARA,(DHA) - BAKANLAR Kurulu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İşbirliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır. Afrin'de ve diğer yerlerde Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği takdirde kendi hukukumuzu korumak için kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Atacağımız adımları başkaları ne der demeden atacağız. Bu ne zaman olacak? Ansızın" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ Olağanüstü Halin 3 ay daha uzatılmasının benimsendiğini kaydetti. Bozdağ, "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Olağanüstü Halin 3 ay daha uzatılmasını benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU NOKTADA ARTIK SABRININ SON NOKTASINA GELMİŞTİR"

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bekir Bozdağ, " Afrin Operasyonu gündemde, MGK'da da bu konuya yönelik vurgu var. Bu konuda hangi adımlar atılacak, hazırlıklar ne aşamada? "sorusunu şu şekilde cevapladı: "Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehditler ve risklerle karşı karşıya. Suriye'deki hadiseler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın ve bütün insanların mal ve can güvenliği bakımından son derece önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini görüyoruz. Özellikle son günlerde 'Suriye sınır güvenliği görev gücü' adı altında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal emniyeti bakımından tartışmasız bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazım. Türk milleti ve devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapmalıdır.Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır."