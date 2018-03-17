Bozdoğan’da türkü zamanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu turneyle Aydın’ın her yerinde vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Önceki akşam Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Bozdoğan halkına türkü dolu bir gece yaşattı. Sevilen türkülerin seslendirildiği geceye Bozdoğanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Bozdoğan Belediye Düğün Salonu’nda seyircinin karşısına çıkan kursiyerlerden oluşan koro ve orkestra “Çay Benim Çeşme Benim”, “Sürüler İçinde Sürmeli Koyun”, “Dumanı da Var Şu Dağların Başında”, "Candan İleri" gibi birbirinden güzel 20 türküyü seslendirdi.

Konsere yoğun katılım gösteren Bozdoğan halkı kendilerini türkülerle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.