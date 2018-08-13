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BOZDURDUĞU DOLAR KARŞILIĞI ALDIĞI TÜRK LİRASINI ÖPÜP KALBİNE KOYDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

  * TÜMKİAD üyesi bir grup iş insanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 milyon dolar bozdurdu.  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dövizle ilgili çağrısına uyan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi bir grup, 3 milyon doları bozdurarak Türk Lirasına çevirdi.

* TÜMKİAD üyesi bir grup iş insanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 milyon dolar bozdurdu.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dövizle ilgili çağrısına uyan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyesi bir grup, 3 milyon doları bozdurarak Türk Lirasına çevirdi. Dernek Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, bir döviz bürosunda bozdurduğu dolar karşılığı aldığı Türk Lirasını öpüp, kalbine koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün, Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir" şeklindeki çağrısına uyan TÜMKİAD üyesi bir grup, 3 milyon doları bir bankada bozdurarak Türk Lirasına çevirdi.
Dernek üyeleri, daha sonra Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşan, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD'lı iş adamları olarak 'vatanımızın, milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız' demiştik. Cumhurbaşkanımızın, dün Trabzon'da yaptığı açıklamadan sonra iş adamları olarak 300 üyeye yakın iş adamımız 3 milyon doları bozdurarak Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkale'de kan dökerek kazandık. Biz bu toprakları gazete kuponuyla kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini buradan rahmetle anıyorum. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan tüm iş dünyasına sesleniyorum. 'Biz meydanlara indik, siz de meydanlara inin.' Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Biz 300 iş adamıyla dolarlarımızı bozdurarak sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz. Bizler, Türkiye'de yaşayan iş adamları olarak dünyaya sesleniyoruz. Lütfen dolarlarınızı bozdurun. TL'ye yatırım yapın, bize dolar değil vatan lazım. Vatan yoksa namus yoktur. Vatan yoksa çocuklarımızın geleceği yok" dedi.
Açıklamanın ardından, bir döviz bürosuna giren Nihat Tanrıkulu, bir miktar doları sembolik olarak bozdurdu. Tanrıkulu, döviz karşılığı aldığı Türk Lirasını öptükten sonra kalbine koydu.

Görüntü Dökümü
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-TÜMKİAD üyelerinden detay görüntü
-Grubun ellerindeki dövizlerden detay görüntü
-Grubun alkışlaması
-TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu'nun açıklaması
-Tanrıkulu'nun sembolik dolar bozdurması
-Genel ve yakın detaylar

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