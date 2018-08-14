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Bozdurduğu dolar mevduatıyla 100 kişiye istihdam sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Erzurumlu iş adamı Ömer Düzgün, 100 kişiye istihdam sağlayacak yeni iş yerini açmak için bankalardaki tüm döviz mevduatlarını bozdurdu

Erzurumlu iş adamı Ömer Düzgün, 100 kişiye istihdam sağlayacağı süpermarketi açmak amacıyla bankalardaki tüm dolar mevduatını Türk lirasına çevirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Erzurumlu iş adamı Ömer Düzgün'den destek geldi.

Düzgün, "Milletçe kur oyununu bozacağız" sloganıyla bankalardaki tüm dolar mevduatını bozdurarak 100 kişiye istihdam sağlayacağı süpermarketi kurdu.

Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'ndeki süpermarketin açılışını 16 Ağustos'ta gerçekleştirecek olan Düzgün, yaptığı açıklamada, bu milletin, ülkesi üzerine oynanan her oyunu bozacak güç ve kudrete sahip olduğunu belirtti.

Düzgün, üzerine düşeni yerine getirmek adına ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Söz konusu yatırımım, sermayenin canlı ve sürekli hareket halinde tutulmasını sağlayacaktır. Bununla beraber piyasalara da pozitif katkıda bulunacaktır. ABD'nin ve özellikle Başkan Trump'ın istediği tablo bunun tam tersi bir durum. Onlar sermayenin korkup çekilmesini, tedirginliğin artmasını hedefliyor ve bunu oluşturmaya çalışıyor."

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Anahtar Kelimeler:
dolar Erzurum Istihdam işyeri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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