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Bozgeyik törenle anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

2005 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Vahittin Bozgeyik, ölümünün 13.

Bozgeyik törenle anılacak

2005 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Vahittin Bozgeyik, ölümünün 13. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.
Her yıl çeşitli etkinlikler ve törenlerle anılan Bozgeyik, 31 Mart Cumartesi günü doğduğu yer olan Devehöyük Köyündeki mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve ailesi tarafından düzenlenecek olan törene katılmak isteyenler için, 31 Mart Cumartesi günü saat 10:00’da Gaziantep Müftülüğü’nün önünden araç kaldırılacak.
Vahittin Bozgeyik
1945 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Devehöyük köyünde dünyaya gelen Vahittin Bozgeyik, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te almıştı. ’Güney Sokaklarında’ isimli şiir kitabını lise yayınlatan Vahittin Bozgeyik, 1966 yılında Hisar Dergisi tarafından Türkiye çapında yapılan liseler arası şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü olmuştu. 1971 yılında Türk Sineması’nda karakter rollerinde oynamıştı. Daha sonra profesyonel tiyatro oyuncusu olarak Ankara’da Kavaklıdere ve Mithatpaşa tiyatrolarında sahneye çıktı. Askerlik döneminden sonra emekli oluncaya kadar sürecek olan profesyonel gazetecilik hayatına, 1969 yılında Gaziantep Zafer Gazetesi’ni kurarak başlamıştı. Yıllarca Gaziantep’te gazetecilik yapan Bozgeyik, televizyon program yapımcılığı ve yönetmenliği de yaptı. Birçok yerel televizyonda kültür ve sanat ağırlıklı programlar yapan ve sürekli sarı basın kartı sahibi olan Bozgeyik, Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Ezo Gelin’in mezarının doğduğu yer olan Gaziantep’in Dokuzyol köyüne getirilmesinde büyük çaba gösteren Bozgeyik, gazeteci ve yazarlığın dışında şiir ve besteleriyle de adından söz ettirmişti. Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üyesi olan Bozgeyik’in, yaptığı birçok beste yerel ve ulusal sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik’in, ’Hesapta Yoktu’ isimli bestesi de sanatçı Selda Bağcan tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik’in ölümünden kısa bir süre önce yazdığı ‘Unutuldun’ isimli bestesi ise, Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik, 2 Nisan 2005 yıllında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bozgeyik törenle anılacak

Bozgeyik törenle anılacak

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