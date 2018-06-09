Bozkırda ürettikleri şakayıkla Hollanda'ya rakip oldular

Yaklaşık 14 bin kök şakayık yetiştiren iki kardeş, bunları Ankara, İzmir ve Antalya'daki çiçekçilere satıyor.

Hollanda'da çiçek seralarında çalışan Murat Höke de "Çiçekleri yetiştirmeye başladık. Genelde ürünü İzmir, Antalya ve Ankara'ya ben götürüyorum. Müşterilerimiz, Yozgat'ta yetiştirdiğimize inanamıyorlar, 'Bunu yurt dışından getirmişsinizdir.' diyorlar ama biz Yozgat'ta yetiştirdiğimize ikna ediyoruz ve şaşırıyorlar. Şu an da talep çok güzel. Bu ürünler doğal ortamda yetiştiği için Hollanda'dan gelenlerden çok kaliteli." ifadelerini kullandı.

İşlerini büyütmek istediklerini anlatan Höke, "Devletimiz destek verirse bunu daha büyütür ve genişletiriz, en azından yüzde 50 de olsa Hollanda'ya bağımlılığımız azalır. Ukrayna ve Rusya pazarına açılmak istiyoruz" diye konuştu.

