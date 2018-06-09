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Bozkırda ürettikleri şakayıkla Hollanda'ya rakip oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Yozgatlı iki kardeş, uzun yıllar çalıştıkları Hollanda'dan getirdikleri tohumla ürettikleri şakayıkları, Ankara, İzmir ve Antalya'daki çiçekçilere satıyor - Sarıkaya ilçesindeki bozkırda şakayık yetiştiren iki kardeş, Ukrayna ve Rusya pazarına açılmayı hedefliyor - Üretici Bülent Höke: - "Hollanda'da tanesi 2 avro, biz 1 avroya veriyoruz. Soğuk hava deposunda saklıyoruz. Sipariş geldikçe de gönderiyoruz"

ÖMER ERTUĞRUL - Hollanda'dan getirdikleri tohumla ürettikleri şakayıkları, Ankara, İzmir ve Antalya'daki çiçekçilere satan Yozgatlı iki kardeşin yeni hedefi Ukrayna ve Rusya pazarına girmek.

Uzun yıllar Hollanda'da yaşamlarını sürdüren Bülent Höke (56) ve kardeşi Murat Höke (46), Türkiye'ye döndükten sonra memleketleri Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyünde şakayık üretmeye karar verdi.

Şakayık üretiminde Hollanda'ya rakip olmak isteyen Höke kardeşler, köylülerin "burada olmaz, satamazsınız" sözlerine aldırış etmeden getirdikleri tohumları 7 dönüm alanda toprakla buluşturdu.

Yaklaşık 14 bin kök şakayık yetiştiren iki kardeş, bunları Ankara, İzmir ve Antalya'daki çiçekçilere satıyor.

İç piyasada taleplere yetişmekte zorlanan Höke kardeşler, Ukrayna ve Rusya pazarına açılmak istiyor.

Bülent Höke, AA muhabirine, 4 yıl önce Hollanda'dan şakayık tohumu getirip deneme ekimi yaptığını ve çok iyi sonuç aldığını söyledi.

- Soğuk hava deposunda bekletiliyor

Çiçekleri Hollanda'dan ithal edilenlerin yarı fiyatına sattıklarını aktaran Höke, "Hollanda'da tanesi 2 avro, biz 1 avroya veriyoruz. Soğuk hava deposunda saklıyoruz. Sipariş geldikçe de gönderiyoruz." dedi.

Hollanda'da çiçek seralarında çalışan Murat Höke de "Çiçekleri yetiştirmeye başladık. Genelde ürünü İzmir, Antalya ve Ankara'ya ben götürüyorum. Müşterilerimiz, Yozgat'ta yetiştirdiğimize inanamıyorlar, 'Bunu yurt dışından getirmişsinizdir.' diyorlar ama biz Yozgat'ta yetiştirdiğimize ikna ediyoruz ve şaşırıyorlar. Şu an da talep çok güzel. Bu ürünler doğal ortamda yetiştiği için Hollanda'dan gelenlerden çok kaliteli." ifadelerini kullandı.

İşlerini büyütmek istediklerini anlatan Höke, "Devletimiz destek verirse bunu daha büyütür ve genişletiriz, en azından yüzde 50 de olsa Hollanda'ya bağımlılığımız azalır. Ukrayna ve Rusya pazarına açılmak istiyoruz" diye konuştu.

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çiçek Hollanda ithal Şakayık üretimi Yozgat

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