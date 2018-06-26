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Bozkırın göletlerine 130 bin yavru balık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

Kırşehir merkez ve ilçelerindeki göletlere, 130 bin yavru sazan bırakılarak balık potansiyelinin artmasına katkı sağlandı

KIRŞEHİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kırşehir'deki göletlere 130 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Kepez Üretim Tesisleri'nden sazan temin edildiğini belirtti.

İl genelindeki farklı göletler için yavru sazan bırakma programı planladıklarını ifade eden Şahin, su ürünleri mühendisleri eşliğinde, bu yıl programı uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

Kırşehir'de, bu yılın ilk etabında 130 bin balığın göletlere bırakıldığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Kırşehir'de çeşitli göletlere 130 bin sazan yavrusu bıraktık. Su ürünleri mühendislerimiz gözetiminde, göletlerde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın da katkısıyla, merkez İziağıl göletine 10 bin, Dulkadirli'ye 10 bin, Akçakent ve Boğazevci'ye 5'er bin, Boztepe Harmanaltı'ya 10 bin, Çiçekdağı Kırdök'e 5 bin, Çiçekdağı Gölcük'e 10 bin, Kaman Çiftlik Bala'ya 30 bin, Kaman Değirmenözü ve Mucur Kargın göletlerine 10'ar bin, Mucur Yeniköy'e 25 bin sazan bırakıldı."

Türkiye'deki iç su kaynaklarında, sazan başta olmak üzere inci kefali, gümüş, gümüşi havuz ve yayın balığı avcılığının yoğun olarak yapıldığına işaret eden Şahin, önceki yıllarda da 100 binin üzerinde yavru sazanın göletlere bırakıldığını bildirdi.

Anadolu'nun ekonomik öneme sahip türlerinden sazanın, vatandaşlar için kaliteli bir protein, balıkçılar için ise önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Sportif ve ticari balıkçıların gözdesi olan sazan, ilgili yönetmelik ve tebliğlerde yer alan düzenlemelere göre avlanmakta olup, 40 santimetreden küçüğünün avlanmaması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması, biyolojik bir zorunluluk ve vicdani bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

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