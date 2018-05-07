"Bozkırın Tezenesi" türküleriyle anıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından, "Neşet Ertaş'a Saygı Konseri" düzenlendi.
KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşturulan Türk Halk Müziği korosu, "Bozkırın Tezenesi"nin eserlerini seslendirdi.
KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, konserde yaptığı konuşmada, Ertaş'ın çok büyük bir sanatçı olduğunu, onun her zaman sevgiyle, özlemle, saygıyla anılacağını ifade ederek, insanın belki de ömründeki hedefinin bir canana aşkını ikrar etmek olduğunu belirtti.
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akpınar'ın şefliğinde Neşet Ertaş'ın "Gönül dağı", "Seher vakti çaldım yarin kapısını", "Kendim ettim kendim buldum", "Neredesin sen", "Ah yalan dünya", Yazımı kışa çevirdin", "Ahirim sensin" ve "Bahçe duvarından aştım" gibi sevilen türküleri seslendirildi.
Konser sonunda Dekan Vekili Karaş, koro şefi Akpınar, Prof. Dr. Aytekin Albuz ve Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Bilgin'e plaket vererek, hediye takdim etti.
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