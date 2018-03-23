HABER

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’ten Ataç’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’ten Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Denizli’nin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’i ağırladı.
Başkan Çelik ve Ataç, her iki belediyenin çalışmalarından bahsederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Çelik, “Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkanımız Ahmet Bey, son derece önemli projelere imza atıyor” şeklinde konuştu.
Başkan Ataç da Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’e teşekkür ederek, “Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Türkiye’nin Bozkurt ve Tepebaşı gibi aydın belediyelere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Ataç, konuğu Çelik’e Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini göstererek, belediyenin sanat ve kültür projelerinden bahsetti. Çektirilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu.

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’ten Ataç’a ziyaret

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’ten Ataç’a ziyaret

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel kaynaklar: PKK, Sincar'dan çekiliyor

Yerel kaynaklar: PKK, Sincar'dan çekiliyor

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Teröristlerin korkulu rüyası olacaklar! Nefes kestiler!

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

Eşinin, otomobiline bomba koyduğu kadın konuştu

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

Avrupa'daki Türk gençlerine 'evlenin' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.