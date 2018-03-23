Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’ten Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Denizli’nin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’i ağırladı.

Başkan Çelik ve Ataç, her iki belediyenin çalışmalarından bahsederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Çelik, “Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkanımız Ahmet Bey, son derece önemli projelere imza atıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç da Bozkurt Belediye Başkanı Çelik’e teşekkür ederek, “Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Türkiye’nin Bozkurt ve Tepebaşı gibi aydın belediyelere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Ataç, konuğu Çelik’e Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini göstererek, belediyenin sanat ve kültür projelerinden bahsetti. Çektirilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu.