Bozok Üniversitesi köylerde tarihi alanları tespit ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, kentin tarihini ve kültürünü araştırmak, kaybolan kültürü yeniden canlandırmak amacıyla köylerdeki tarihi mekanları tespit çalışmalarına başladı.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Serdar Dinçer, Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Demet Taşkan ve araştırma görevlisi Adem Sevim ile Lök köyünde bulunan yaklaşık 200 yıllık Karacabey konağı ve tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, Yozgat'ın bilinmeyen çok sayıda değerinin bulunduğunu, üniversite olarak bu değerleri ortaya çıkarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Lök köyünde tarihi bir konak ve yanında bir de tarihi hamam olduğunu aktaran Karacabey, "Konağın çok güzel tavan süslemeleri var. Ancak bakımsızlıktan dolayı yıkılmak üzere olduğunu gördük. Üniversite olarak bu tarihi konakları korumak için neler yapabiliriz diye bir araştırma ve çalışma yapıyoruz." dedi.

Karacabey, Yozgat'ın tarihini ve kültürünü araştırma adına üniversite bünyesinde "Yozgat Yöresi Tarihi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurduklarını anlatarak, şunları kaydetti: