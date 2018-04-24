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Bozok Üniversitesi köylerde tarihi alanları tespit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Karacabey: - "Amacımız Yozgat tarihi ve kültürünü araştırmak, kaybolan kültürü yeniden canlandırmaktır"

Yozgat Bozok Üniversitesi, kentin tarihini ve kültürünü araştırmak, kaybolan kültürü yeniden canlandırmak amacıyla köylerdeki tarihi mekanları tespit çalışmalarına başladı.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Serdar Dinçer, Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Demet Taşkan ve araştırma görevlisi Adem Sevim ile Lök köyünde bulunan yaklaşık 200 yıllık Karacabey konağı ve tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, Yozgat'ın bilinmeyen çok sayıda değerinin bulunduğunu, üniversite olarak bu değerleri ortaya çıkarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Lök köyünde tarihi bir konak ve yanında bir de tarihi hamam olduğunu aktaran Karacabey, "Konağın çok güzel tavan süslemeleri var. Ancak bakımsızlıktan dolayı yıkılmak üzere olduğunu gördük. Üniversite olarak bu tarihi konakları korumak için neler yapabiliriz diye bir araştırma ve çalışma yapıyoruz." dedi.

Karacabey, Yozgat'ın tarihini ve kültürünü araştırma adına üniversite bünyesinde "Yozgat Yöresi Tarihi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız Yozgat tarihi ve kültürünü araştırmak, kaybolan kültürü yeniden canlandırmaktır. Buradaki konağı görünce gerçekten geç kaldığımızı düşündüm. Biraz da tarihe bakıp gıpta ettim. Çok güzel bir süsleme sanatı var burada. Sanat tarihçisi hocalarımızla beraber geldik. Onlar konağın tarihi ile ilgili bazı değerlendirmede bulundular. Burayı restore etmek adına neler yapabileceğimizi düşünüyor ve projelendirmeye çalışıyoruz. Başardığımızda bu köyde bu konağı muhafaza etmiş olacağız. Köyün ve Yozgat’ın tarihine ışık tutacak, onu yaşatacak bir değeri muhafaza etmiş olacağız, düşüncemiz bu. Onun için gayret içerisindeyiz."

Köyde kişiye özel mimari özellikleri bulunan bir hamamın yer almasının da ilgi çekici olduğunu aktaran Karacabey, hamamın Türk milletinin temizliğe verdiği önemi gösterdiğini sözlerine ekledi.

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