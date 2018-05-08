Bozok Üniversitesinde mezuniyet töreni

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, "tarikat" diye ortaya çıkanların çoğunun menfaat şebekeleri olduğunu söyledi.

Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Karacabey, mezun öğrencilere hayatlarında başarı diledi.

İlahiyatçıların kendisini çok iyi yetiştirmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Karacabey, "Topluma ışık tutmuş, hayatında Allah'ın kitabını, Peygamber'in sünnetini rehber edinerek topluma iyi örnek olmuş muhterem şahsiyetler hakkında hiçbir zaman olumsuz bir sözümüz olamaz. Ancak her devirde din adına toplumun din konusundaki bilgi yetersizliğinden istifade ederek, dini kendi çıkarları istikametinde yorumlayan ve peşine 'mürit' diye bir sürü insanı takan bazı şarlatanlar, bu ülkeye de İslam dinine de büyük zarar vermiştir. İlahiyat nesli bundan kendini kurtarmak ve korumak zorundadır." dedi.

Bazen kendisine "Hocam, tarikatlar, cemaatler hakkında ne dersiniz?" diye sorulduğunu aktaran Rektör Karacabey, şunları kaydetti:

"Ben herhangi bir tarikata intisap etmedim. Niçin? Samimi olarak şunu söylüyorum; Şu anda sahip olduğum dini bilgi, bir tarikata intisap etmek, bir tarikatın dersini takip etmek için yetersizdir. Bir başka şeyi daha biliyorum. Bugün 'tarikat şeyhi' diye ortada dolaşanların çoğu benden cahil. O zaman 'tarikat' diye ortaya çıkanların çoğu geçek anlamda tarikat değil menfaat şebekeleridir. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak, ülkeye zarar vermek için ortaya çıkmış hainlerdir. Bu hainlerin yaşattığı ızdırabı 15 Temmuz'da bu ülke yaşamıştır. Allah'ın lütfu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletin sağduyusu sayesinde bu felaket atlatılmıştır. Benzer felaketleri yaşamamak için ilahiyat nesli uyanık olmak zorundadır. Bugün mezun ettiğimiz genç kardeşlerim, tehlikenin farkında olun ve iyi yetişmeye gayret edin."

Konuşmanın ardından fakülte korosu ilahi seslendirdi, dereceye giren öğrencilere iş adamı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Mezunlara diplomalarının verildiği programa, İl Müftüsü Salih Sezik, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

