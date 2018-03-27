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Boztaş: “Üyelerimizi e-ticaret yöntemiyle dünya ile buluşturacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, kuracakları dijital platformdaki sanal AVM ile üyelerinin firmalarını e-ticaret yöntemiyle dünyayla buluşturacaklarını söyledi.MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 1 Nisan Pazar günü Çağlayan Ortaokulunda gerçekleşecek olan organ seçimlerinde mavi listenin yeniden başkan adayı olarak seçim kampanyasını sürdürüyor.

Boztaş: “Üyelerimizi e-ticaret yöntemiyle dünya ile buluşturacağız”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, kuracakları dijital platformdaki sanal AVM ile üyelerinin firmalarını e-ticaret yöntemiyle dünyayla buluşturacaklarını söyledi.
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 1 Nisan Pazar günü Çağlayan Ortaokulunda gerçekleşecek olan organ seçimlerinde mavi listenin yeniden başkan adayı olarak seçim kampanyasını sürdürüyor. Boztaş, seçim çalışmalarını 5 yıldızlı hizmete devam sloganı ile gerçekleştiriyor.
Teknolojinin hızlı büyümesi ile her alanda olduğu gibi ticaret’te de büyük değişkenliklerin ortaya çıktığını kaydeden Boztaş, yeni dönemde internet üzerinde sanal bir AVM kuracaklarını, kuracakları sanal AVM de Oda üyelerinin e-ticaret yöntemiyle dünya ile buluşacağını söyledi. Boztaş, “Alt yapısını oluşturarak kuracağımız sanal AVM’de tüm üyelerimiz faydalanabilecekler. Sanal AVM’de tüm üyelerimiz kendi firmalarını ve ürünlerini tanıtarak e -ticaret yöntemiyle satış yapacaklar ve dünya ile rekabet edebilecekler” dedi.

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