Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Türkiye'deki bozulmamış bozkır alanlarının Şanlıurfa'da bulunduğunu belirterek, bunun da önemli bir kaynak olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi kapsamında, Şanlıurfa'daki bir otelde çalıştay düzenlendi.
İsrafil Erdoğan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bozkır alanlarının koruma altına alınacağını söyledi.
Projedeki inceleme merkezinin, Şanlıurfa olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde, günümüze ulaşan ve en bozulmamış bozkır alanları Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Bu da bizim için önemli bir kaynak. Şanlıurfa'da Karacadağ bölgesinde, Tek Tek Dağları ve Kızılkuyu bölgesinde bozulmamış bozkırlarımız var." dedi.
Erdoğan, bakanlıklarının talebi üzerine projenin Şanlıurfa'da başlatıldığını, geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, alanında uzman kişilerin Şanlıurfa'daki bozkır alanlarında inceleme yaptığını kaydetti.
Çalıştayda, bozkır alanlarında yaşayan insanlara projenin nasıl anlatılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bozkır alanlarında yaşayan insanlara projeyi nasıl anlatacağımızı, oradaki derdimiz nedir, hangi iletişim yollarını kullanacağımızı belirleyeceğiz. Çalıştayda akademisyenler, alanda inceleme yapan uzmanlarımız ve bakanlığımızın hem orman hem de tarım ayağından uzmanlarımız da var. Yine bölgede yaşayan insanların bilgilerine başvurulması için muhtarlarımız da bulunuyor. Şu an alandaki çalışmalarımız da devam ediyor. Projemiz bir aşamaya geldi ama önümüzde daha 3 yıl var. Bu 3 yıl içinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarımız devam edecek."
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