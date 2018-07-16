Projedeki inceleme merkezinin, Şanlıurfa olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde, günümüze ulaşan ve en bozulmamış bozkır alanları Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Bu da bizim için önemli bir kaynak. Şanlıurfa'da Karacadağ bölgesinde, Tek Tek Dağları ve Kızılkuyu bölgesinde bozulmamış bozkırlarımız var." dedi.

Çalıştayda, bozkır alanlarında yaşayan insanlara projenin nasıl anlatılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bozkır alanlarında yaşayan insanlara projeyi nasıl anlatacağımızı, oradaki derdimiz nedir, hangi iletişim yollarını kullanacağımızı belirleyeceğiz. Çalıştayda akademisyenler, alanda inceleme yapan uzmanlarımız ve bakanlığımızın hem orman hem de tarım ayağından uzmanlarımız da var. Yine bölgede yaşayan insanların bilgilerine başvurulması için muhtarlarımız da bulunuyor. Şu an alandaki çalışmalarımız da devam ediyor. Projemiz bir aşamaya geldi ama önümüzde daha 3 yıl var. Bu 3 yıl içinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarımız devam edecek."

