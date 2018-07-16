HABER

"Bozulmamış bozkır alanları Şanlıurfa'da"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan: - "Ülkemizde, günümüze ulaşan ve en bozulmamış bozkır alanları Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Bu da bizim için önemli bir kaynak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Türkiye'deki bozulmamış bozkır alanlarının Şanlıurfa'da bulunduğunu belirterek, bunun da önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi kapsamında, Şanlıurfa'daki bir otelde çalıştay düzenlendi.

İsrafil Erdoğan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bozkır alanlarının koruma altına alınacağını söyledi.

Projedeki inceleme merkezinin, Şanlıurfa olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizde, günümüze ulaşan ve en bozulmamış bozkır alanları Şanlıurfa'da bulunmaktadır. Bu da bizim için önemli bir kaynak. Şanlıurfa'da Karacadağ bölgesinde, Tek Tek Dağları ve Kızılkuyu bölgesinde bozulmamış bozkırlarımız var." dedi.

Erdoğan, bakanlıklarının talebi üzerine projenin Şanlıurfa'da başlatıldığını, geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, alanında uzman kişilerin Şanlıurfa'daki bozkır alanlarında inceleme yaptığını kaydetti.

Çalıştayda, bozkır alanlarında yaşayan insanlara projenin nasıl anlatılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bozkır alanlarında yaşayan insanlara projeyi nasıl anlatacağımızı, oradaki derdimiz nedir, hangi iletişim yollarını kullanacağımızı belirleyeceğiz. Çalıştayda akademisyenler, alanda inceleme yapan uzmanlarımız ve bakanlığımızın hem orman hem de tarım ayağından uzmanlarımız da var. Yine bölgede yaşayan insanların bilgilerine başvurulması için muhtarlarımız da bulunuyor. Şu an alandaki çalışmalarımız da devam ediyor. Projemiz bir aşamaya geldi ama önümüzde daha 3 yıl var. Bu 3 yıl içinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarımız devam edecek."

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Akar, devir teslim töreninde yeniden üniformasını giydiAkar, devir teslim töreninde yeniden üniformasını giydi
Bartın'da rüzgar ağaçları devirdi, çatıyı uçurdu: 1 yaralıBartın'da rüzgar ağaçları devirdi, çatıyı uçurdu: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bozkır alanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan Karacadağ Kızılkuyu Tek Tek dağları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Caner Talasman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

Caner Talasman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

Gaziantep'te köylüler tarafından bulundu! Gizemli enkaz hakkında ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz!

Gaziantep'te köylüler tarafından bulundu! Gizemli enkaz hakkında ilk açıklama: Ne olduğunu bilmiyoruz!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Eski kabinedeki 5 bakana Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde yeni görev!

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.