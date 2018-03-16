HABER

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.“Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle tarih boyunca şanlı zaferler kazanmıştır” diyen Başkan Bakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Çanakkale Zaferi, vatanın ve milletin, bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın, ilahi bir mücadele gücüdür.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
“Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle tarih boyunca şanlı zaferler kazanmıştır” diyen Başkan Bakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çanakkale Zaferi, vatanın ve milletin, bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın, ilahi bir mücadele gücüdür. Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil, izzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar ulusumuzun gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyorum ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini, Türk kadınını ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”

Meteoroloji'den açıklama geldi!Meteoroloji'den açıklama geldi!
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!

HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular

Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.