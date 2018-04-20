Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TBMM’nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile yayınladığı kutlama mesajında, Türk ve Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımız için mutluluğun, huzurun ve başarının başlangıcı olması temennisinde bulundu.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum” diye belirtti.
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