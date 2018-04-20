HABER

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TBMM’nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile yayınladığı kutlama mesajında, Türk ve Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımız için mutluluğun, huzurun ve başarının başlangıcı olması temennisinde bulundu.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TBMM’nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile yayınladığı kutlama mesajında, Türk ve Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımız için mutluluğun, huzurun ve başarının başlangıcı olması temennisinde bulundu.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Hepimiz biliyoruz ki medeniyet yarışının bir sonu yoktur. Bizler ulaşabildiğimiz en son noktada bayrağı sevgili çocuklarımıza emanet edeceğiz. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum” diye belirtti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Didem Engin kimdir? Didem Engin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.