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Bozüyük halkı misafirlerine sahip çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir grup tarafından kurulan, “İhtiyacın olmayanı, ihtiyacı olana verelim” adlı sosyal medya platformu, örnek bir projeye daha imza atarak maddi imkansızlıklardan dolayı Bozüyük’e yerleşen 8 aileye sahip çıktılar.Grup içerisinde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşan üyeler bu seferde dış ülkelerden gelen misafirlere kucak açtılar.

Bozüyük halkı misafirlerine sahip çıkıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir grup tarafından kurulan, “İhtiyacın olmayanı, ihtiyacı olana verelim” adlı sosyal medya platformu, örnek bir projeye daha imza atarak maddi imkansızlıklardan dolayı Bozüyük’e yerleşen 8 aileye sahip çıktılar.
Grup içerisinde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşan üyeler bu seferde dış ülkelerden gelen misafirlere kucak açtılar. Yaşadıkları memleketlerden kalkıp Bozüyük’e gelen ihtiyaç sahibi ailelerin yine sesi oldular ve tüm grup üyeleri ile birlikte ailelerin ihtiyaçlarını karşıladılar.
Bozüyük’e gelen aileler arasında 4 Afgan aile, 1 Tacikistan aile olmak üzere ayrıca Türkiye’nin farklı illerinden gelen ailelerde yer alıyor. Maddi imkânsızlıkları nedeniyle Bozüyük’e taşınırken yanlarında çok eşya getiremeyen ailelerin her türlü ihtiyaçları karşılandı. Grup olarak yapılan yardımlarda ailelerin mobilya, halı, erzak ve benzeri ihtiyaçlarının yanında Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla da gıda ve kömür yardımları da yapıldı.
Grubun kurucusu olan Kısmet Kolivar Sağlam; "Bu insanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadıkları memleketlerinden çıkıp Bozüyük’ümüze gelmişler. Biz de Bozüyük halkı olarak, “İhtiyacın olmayanı, ihtiyacı olana verelim” gurubu ve Bozüyük Belediyesi olarak onlara sahip çıkıyoruz. Eksiklerini giderip her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Biz bir umut diyerek ilçemize gelen ailelere destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Bugüne kadar onlarca aileye gıda, giyim ev eşyası, hatta iş imkanı sağlama şansımız oldu. Tabi bu noktada grubuma teşekkür etmek istiyorum Bozüyük’te ki duyarlı insanlar bizlere destek vermese bunu başaramazdık. Ayrıca belediyemizin araç, gıda, kömür vesaire birçok ihtiyacımıza olumlu destek vermesi bizi rahatlatıyor. Başta Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve grup üyelerime çok teşekkür ederim. Bizler ihtiyacımız olmayanı ihtiyacı olanlara vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bozüyük halkı misafirlerine sahip çıkıyor

Bozüyük halkı misafirlerine sahip çıkıyor

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