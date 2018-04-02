Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bugünkü meclis toplantısına Saffet Şeker İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan okul meclisi öğrencileri konuk olarak katıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü arkasındaki parka Fırat Çakıroğlu isminin verilmesi de oy çokluğu ile reddedildi.

11 gündem maddesi ile gerçekleştirilen toplantıda AK Parti grubu tarafından meclis gündemine ilave olarak iç borçlanma ile ilgili Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya yetki verilmesi konusunda önerge verildi. Toplantıda ilk olarak plan ve bütçe komisyonuna üye seçimi yapıldı. AK Parti grubundan Abdurrahman Kırgız ve M. Doğan Tunç ile MHP grubu adına Hakan Karuk oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna seçildi. Ardından İmar Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. AK Parti grubundan Ayhan Ersoy, Mehmet Bal ve MHP grubundan ise Şaban Duman oy birliği ile komisyona seçildi. Sonrasında belediye encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimde CHP grubu encümen üyeliği için aday göstermezken MHP, Evren Karadeniz ve Nizamettin Kırkan’ı, AK Parti ise Hüseyin Kösemen ve Kemal Turgut’u aday gösterdi. CHP aday çıkarmadığı encümen üyeliği seçimlerinde AK Parti’ye karşı MHP’nin adayını destekledi. Böyle olunca AK Parti ve MHP’nin adayları her iki oylama ve tekrarlarında da eşit oy aldı ve kur’a çekimi yapıldı. Yapılan kur’a çekiminde AK Partili Hüseyin Kösemen ve Kemal Turgut encümen üyeliğine seçildi.

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü’nün Taekwondo branşı faaliyetleri kapsamında25 -29 Nisan 2018 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için ilçeyi temsilen II. Kademe Taekwondo Antrenörü Güven Tanyeri ve taekwondo sporcularına kısa süreli pasaport çıkarılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Belediyenin 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi yapıldı. Meclis üyelerine dağıtılan faaliyet raporu ile ilgili kararın Cuma günü yapılacak 2. bileşimde verileceği belirtildi. Belediye Denetim Komisyonu ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verildi. Ardından İmar ve Plan Bütçe komisyonlarına sevk edilen konuların görüşülmesi yapıldı. Terakki Caddesi üzerinde uygulanmakta olan tek yön uygulamasının aynı yönde olmak kaydı ile 20 metre aşağıya çekilerek Kavcı Sokak girişine kadar uygulanması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Boş kadro unvan ve dolu kadro derece değişikliğinin Belediye Meclisi’nce görüşülmesi yapılarak oy birliği ile kabul edildi. Yardımcı Hizmetler Personeli Grubunda yer alan ve boş bulunan 2 adet kadronun teknik personel grubuna eklenmesi konusunu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak AK Parti grubu tarafından verilen iç borçlanma ile ilgili Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya yetki verilmesi konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamada AK Parti ve CHP grubunun oylarıyla borçlanma yetkisi oy birliği ile kabul edildi. MHP grubu borçlanma yetkisi için red yönünde oy kullandı.