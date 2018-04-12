HABER

Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Şahinoğlu’dan Başkan Yalçın’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Şahinoğlu’dan Başkan Yalçın’a ziyaret

Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu bizleri makamımızda ziyaret etti. Kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Bizi Bozüyük’te en iyi bir şekilde temsil eden, geleneğimizi göreneğimizi yaşatan derneğimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkışMeral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.