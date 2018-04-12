Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Şahinoğlu’dan Başkan Yalçın’a ziyaret

Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu ve Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu bizleri makamımızda ziyaret etti. Kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Bizi Bozüyük’te en iyi bir şekilde temsil eden, geleneğimizi göreneğimizi yaşatan derneğimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.