"Bozüyük Şehir Müzesi" Avrupa'da ödül bekliyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl açılan Şehir Müzesi, Avrupa Müze Akademisinin (European Museum Academy-EMA) her yıl düzenlediği ödül sürecine kabul edildi. Atatürk'ün silah arkadaşı Albay İbrahim Çolak tarafından 1930 yılında Bulgar ve Macar ustalara inşa ettirilen, ailenin belediyeye bağışlamasının ardından restorasyonu yaptırılan tarihi yapıda kurulan Bozüyük Şehir Müzesinde hem bağışlanan hem de 44 köyden toplanan bin 700 eser sergileniyor. İlçeye hakim tepede 33 dönüm arazi içinde bulunan, Nabi Avcı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde 29 Mart 2017'de açılışı yapılan müze ziyaretçi yoğunluğu, mimari özelliliği, engelli vatandaşlara sağladığı kolaylıklar ve eserlerdeki barkod uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Avrupa Müze Akademisi yetkilileri tarafından geçer ay incelenen müze, Avrupa Müze Akademisince eylül ayında Danimarka'da düzenlenecek ödül törenine davet edildi. Müze Proje Koordinatörü Arkeolog Veysel Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin, Atatürk'ün silah arkadaşı Albay İbrahim Çolak'ın 1930'da ailesi için Bulgar ve Macar ustalara inşa ettirdiği tarihi bir yapı olduğunu belirtti.

Kılıç, ailenin 1940'lara kadar burada yaşadığını, 1960'ta İstanbul'a göçtüğünü, uzun yıllar atıl durumda kalan yapının Albay İbrahim Çolak'ın oğlu Ertuğrul Çolak tarafından belediyeye bağışladığını aktardı. Tarihi yapının 2015'te aslına uygun restore edildiğini ve vatandaşların talebi doğrultusunda 2017 yılı mart ayında müze olarak hizmete açıldığını anlatan Kılıç, ilçeyi gören hakim bir tepede bulunan 33 dönümlük arazide kurulu müzenin bahçesine girince manevi atmosferin tadına varılmaya başlandığını dile getirdi. Kılıç, müze bahçesinde ilk olarak bir tank ile karşılaşıldığını belirterek, "Bozüyüklü olan eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun girişimleri sonucu müzedeki silahları, eğitim uçağını ve tankı, Genelkurmay bize bağışladı. 1905 yıllarında Atatürk Orman Çiftliği'nde kullanılmış bir traktör de bahçemizde sergileniyor." diye konuştu. - 44 köyden bin 700 eser topladılar Müzeye eser kazandırmak için gece gündüz köylerde gezdiklerini ve incelemelerde bulunduklarını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün portresi, Albay İbrahim Çolak'a ait lambalı radyo, Kıvrıkoğlu ailesinin 3 paşasının kendi askeri kıyafetleri, aldıkları ödüller. Atatürk'ün 1926 yılında Bozüyük'e kereste fabrikasının açılışı için geldiği görüntüler var. Aileden aldık. Fransızlar tarafından çekilen 26 dakikalık video. Filmin asıllarını aradığımız için medyaya yansıtmadık. Orijinal halini arıyoruz. Bunu da ziyaretçilerimize sergiliyoruz. İsteyen çok ama vermiyoruz. Bu eserleri elde etmek için 44 köyü tek tek gezdik, tüm haneleri ziyaret ettik. Envantere hiç para ödemedik. Ellerinde o dönemi yansıtan ne varsa vatandaş bize bağışladı. Üç katlı binamızda bin 700 eser bulunuyor." - Engellilere büyük kolaylık Kılıç, müze binasının kendisinin tarihi eser olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Burası tescilli bir bina. Her şey aslına uygun olarak yeniden restore edildi. 'Gelen ziyaretçi hem bu binayı gezmeli hem de bizim müze çalışmamızı görmeli' dedik. Onun için duvarları kapatmayacak şekilde şeffaf camlar kullanarak bir çalışma yapıldı. Bu yönden de Türkiye'deki müzeler arasında eşsiz bir konumu var. 'Qr kod' uygulamamız var. Bozüyük'te çok sayıda fabrika var bu nedenle işçi ve ziyaretçi çok sayıda yurt dışından geliyor. Onlara da müzeyi anlatabilmemiz açısından bir uygulama geliştirdik. Herhangi bir telefon ile tuttuğumuz zaman İngilizce olarak metne çevirebiliyoruz. Bina tescilliydi binayı korumak zorundaydık, hiçbir müdahale yapmak istemedik. Bu nedenle engellileri üst kata taşımak için bir araç satın aldık ve engelli kardeşlerimizi öyle gezdirebiliyoruz."