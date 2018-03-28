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Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mukaddes Gündüz yaptı. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında herkesin her yerde kitap okuması gerektiğini vurgulayan Gündüz, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 2012 yılından bu yana ’81 İlde Kitap Okuyoruz’ sloganı ile sessiz kitap okuma etkinlikleri düzenlediğini belirtti. Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca kutlanan “Kütüphane Hastası”nın bu yıl ki temasının “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” olarak belirlendiğini ifade eden Mukaddes Gündüz, kütüphanelerin çocukların hayatı öğrendiği yaşam alanı haline getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Açılış konuşmalarının ardından çocukların sınırsız hayal güçleri ve renkli dünyalarındaki yerini görmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Hayalimdeki Kütüphane” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca, Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi olarak kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlamak ve okuyanın kazandığını göstermek amacıyla “Kütüphaneden Okuyan Kazanıyor” yarışmasında dereceye giren öğrenci ve yetişkinlere ödülleri takdim edilirken İlhan Köteş’e de “Hizmet Onur Belgesi “ verildi. Ayrıca 2017 yılı içerisinde kütüphaneden en çok kitap okuyan okuyuculara “Yılın Okuyucusu” sertifikası verildi. Etkinlik hep birlikte kitap okunması ile sona erdi.

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

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Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
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Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
3 / 7

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
4 / 7

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
5 / 7

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
6 / 7

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
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Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Bozüyük’te kitap okuma etkinliği düzenlendi
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