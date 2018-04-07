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Bozüyük’ün gururu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin yetiştirdiği genç yeteneklerden Murat Küçük, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu 2.

Bozüyük’ün gururu oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin yetiştirdiği genç yeteneklerden Murat Küçük, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu 2. Genç Sazendeler İcra Yarışması’nda klarnet enstrümanı dalında birinci oldu ve başarı ödülü olarak 7 bin 500 TL kazandı.
1992 doğumlu olan Murat Küçük; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Bozüyük’te bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarını kazandı ve bu okulu da dereceyle bitirdi. Sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans programını kazandı ve halen devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı’nda da öğretim elemanı olarak çalışıyor. Ayrıca Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’nun da şefliğini yapıyor.
Müzik piyasasında da adından sıkça bahsedilmeye başlanan ve birçok konsere konuk sanatçı olmaya başlayan Murat Küçük’ün yakın zamanda daha iyi yerlerde görülebileceğinden bahsediliyor.

Bozüyük’ün gururu oldu

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