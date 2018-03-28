Bozyazı’dan Afrin’deki Mehmetçiğe 20 ton muz

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Komisyoncular Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 20 ton muz, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere ulaştırılmak üzere törenle sınıra gönderildi.

Türkiye’deki muz üretiminin merkezlerinden biri olan Bozyazı ilçesinde, Komisyoncular Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan kampanya kapsamında muz üreticilerinin desteği ile temin edilen 20 ton muz, Bozyazı Kaymakamlığı önündeki törenle askeri birliklere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Bozyazı Komisyoncular Derneği Başkanı Mustafa Şen, kahraman Mehmetçiğe bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini belirterek, "İnşallah başarılarının devamı olur. Temennimiz, ülkemizin sınırlarının terör yuvalarından temizlenmesidir. Askerlerimizin her zaman yanında ve arkasında olacağız. Dua edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Kaymakam Hayati Taşdan ise Türk ordusunun yaklaşık iki aydır ülke sınırları dışında operasyonlara devam ettiğini ve başarılı sonuçlar aldığını hatırlatarak, "Operasyonlar devam ediyor. Ne mutlu bize ki başarıyla onların haberlerini alıyoruz, yaptıkları operasyonların başarıya ulaştığını hep beraber takip ediyoruz. Ülkemiz insanının her türlü fedakarlığı ile beraber askerinin yanında olduğunu dualarımızla ifade ediyoruz. Bundan sonra da Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onları muzaffer ve muvaffak etsin” diye konuştu.

Bozyazı’da, sivil toplum kuruluşlarının Komisyoncular Derneği öncülüğünde başlattığı kampanya kapsamında toplanan 20 ton muzun, bugün Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere yola çıkacağını kaydeden Taşdan, "İnşallah onlara bir ağız tadı olur. Ülkemizin milli beraberliği için orada çarpışıyorlar, gayret sarf ediyorlar, bütün dualarımız, bütün yüreğimiz o kahramanlarımızla beraber. Bu vesileyle geçmişte ülkemiz için şehit olan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bütün milletimizin duaları onlara. İnşallah muzumuz da Bozyazı muzu olarak onlara ulaşır, onlara ağız tadı olur. Çorbada bizim de bir tuzumuz olur. Sizlerin bu katkısıyla, yaklaşımıyla bizlerde gurur duyduk. Gerçekten bölgemizde Türkiye’nin muz üretiminin yarısına yakını üretiliyor. Bu kıymetli ürünü emeğinizin sonucunu onlara gönderiyorsunuz. Bizler de bu mutluluğu sizlerle paylaşıyoruz. Bütün üreticilerimize bunu organize edenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Bozyazı İlçe Müftüsü Adem Bebek’in yaptığı duanın ardından bir tır muz alkışlarla sınır bölgesine uğurlandı.

Törene Kaymakam Hayatı Taşdan, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Güngör Ketboğa, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.